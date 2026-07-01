Nhật Bản tăng gấp ba thuế xuất cảnh

Cụ thể, thuế xuất cảnh sẽ tăng từ mức 1.000 yen lên 3.000 yen (khoảng 162.000 - 386.000 đồng) đối với mọi hành khách rời khỏi Nhật Bản. Mức phí này áp dụng chung cho cả du khách nước ngoài lẫn công dân Nhật Bản xuất cảnh, The Japan Times đưa tin.

Khoản thuế này sẽ được tự động cộng vào giá vé máy bay và vé tàu biển đối với các giao dịch đặt chỗ từ ngày 1.7 trở đi. Do đó, hành khách không cần phải thực hiện thêm bất kỳ thủ tục thanh toán nào tại sân bay hay cảng biển khi rời đi. Các vé đặt trước ngày 1.7 sẽ được miễn áp dụng mức tăng này.

Du khách tham quan thủ đô Tokyo, Nhật Bản hồi năm 2025 ẢNH: REUTERS

Nguồn thu bổ sung sẽ được sử dụng để tài trợ cho các biện pháp chống "quá tải du lịch", trong bối cảnh lượng du khách đến Nhật Bản tăng mạnh, đồng thời chi phí sẽ được dùng để nâng cấp cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ hành khách. Sắc thuế hiện tại mang lại khoảng 50 tỉ yen mỗi năm, và đợt điều chỉnh mới dự kiến sẽ đẩy nguồn thu lên mức 120 tỉ yen.

Để giảm bớt gánh nặng tài chính cho công dân trong nước, chính phủ Nhật Bản cũng đồng thời giảm lệ phí cấp hộ chiếu kể từ ngày 1.7. Lệ phí làm hộ chiếu thời hạn 10 năm qua hình thức trực tuyến giảm từ 15.900 yen xuống còn 8.900 yen. Các hồ sơ nộp trực tiếp cũng được giảm 7.000 yen.

Hiện du khách từ 74 quốc gia và vùng lãnh thổ được miễn visa ngắn hạn. Với đợt tăng giá này, chi phí xin visa vào Nhật Bản đã tiệm cận mức phí của Mỹ và Liên minh châu Âu.

Năm 2025, Nhật Bản đón lượng du khách quốc tế kỷ lục lên tới 42,4 triệu lượt. Quốc gia này đặt mục tiêu tiếp tục nâng con số trên lên mức 60 triệu lượt/năm vào năm 2030.