Nhật Bản và EU lên tiếng về Hoa Đông, Biển Đông, Trung Quốc phản ứng

Các thành viên HĐBA LHQ tham dự cuộc họp hôm 27.4 tại trụ sở ở TP.New York (bang New York. Mỹ) ảnh: reuters

Tại cuộc họp HĐBA LHQ về an ninh hàng hải, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Ayano Kunimitsu nói Tokyo quan ngại sâu sắc trước tình hình ở Hoa Đông và Biển Đông.

Nhà ngoại giao nhắc lại lập trường của Nhật Bản phản đối mọi mưu đồ thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, cũng như những hành vi cản trở tự do hàng hải lẫn hàng không đi qua những vùng biển trên, theo Reuters hôm 28.4.

Cũng tại cuộc họp, ông Stavros Lambrinidis, Trưởng phái đoàn EU tại Liên Hiệp Quốc, cũng nêu bật tình trạng căng thẳng ở Biển Đông, và điều này đang gây cản trở cho tuyến hàng hải then chốt của thế giới và thách thức trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Cả đại diện Nhật Bản lẫn EU đều không đề cập tên Trung Quốc trong các phát biểu riêng của họ.

Tuy nhiên, Phó đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Tôn Lỗi gọi các phát biểu của phía Nhật là "vô căn cứ", và "thay trắng đổi đen". Ông Lỗi cũng cho rằng đại diện EU nên "tránh đưa ra những nhận định thiếu cơ sở và thiếu trách nhiệm về vấn đề Biển Đông".

Nhà ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản gần đây đưa tàu đến khiêu khích ở eo biển Đài Loan, cũng như có kế hoạch mở rộng quân sự thông qua các động thái nới lỏng hạn chế xuất khẩu vũ khí sát thương, triển khai tên lửa tấn công và gia tăng chi tiêu cho lực lượng phòng vệ.

Trước đó, trong tháng 4, tàu khu trục JS Ikazuchi của Nhật Bản đã đi qua eo biển Đài Loan, mà theo Bắc Kinh gọi là "hành vi khiêu khích có chủ đích".