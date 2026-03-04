Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nhật Bản xem xét khả năng chôn chất thải hạt nhân giữa Thái Bình Dương

Trí Đỗ
04/03/2026 17:10 GMT+7

Giới chức Nhật Bản cho biết nước này đang xem xét khả năng sử dụng một hòn đảo hoang vắng xa xôi ở Thái Bình Dương, cách Tokyo gần 2.000 km, làm địa điểm chôn cất chất thải hạt nhân.

Trong bối cảnh năng lượng hạt nhân đang dần phục hồi trên toàn cầu, việc tìm kiếm địa điểm lưu trữ vĩnh viễn nhiên liệu đã qua sử dụng - loại chất thải có thể gây nguy hiểm trong hàng nghìn năm - vẫn là thách thức lớn đối với nhiều quốc gia. Nhật Bản cũng không ngoại lệ khi nước này đang quay trở lại với "việc sử dụng tối đa năng lượng hạt nhân" một cách an toàn theo chính sách năng lượng mới, theo AFP ngày 4.3.

- Ảnh 1.

Hình ảnh đảo Minamitorishima ở làng Ogasawara, tỉnh Tokyo, Nhật Bản hồi tháng 11.2012

ẢNH: AFP

Chính phủ Nhật Bản hiện muốn tiến hành một cuộc khảo sát sơ bộ trên đảo Minamitorishima, hòn đảo cực đông của Nhật Bản ở Thái Bình Dương, để xem liệu hòn đảo này có phù hợp để xây dựng một cơ sở hay không.

Đảo Minamitorishima thuộc sở hữu nhà nước, không có dân cư sinh sống và cấm du khách tham quan. Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Ryosei Akazawa ngày 3.3 cho biết hòn đảo này có một số khu vực đất chưa được khảo sát kỹ lưỡng và "có tiềm năng xây dựng cơ sở", đồng thời sở hữu những đặc điểm khoa học thuận lợi.

Chính phủ Nhật Bản đã gửi đề nghị tới chính quyền thành phố Tokyo - đơn vị quản lý hòn đảo - để kiểm tra điều kiện địa chất và hoạt động núi lửa thông qua tài liệu chuyên môn. Đây là bước đầu tiên trong quy trình khảo sát 3 giai đoạn nhằm lựa chọn địa điểm chôn cất cuối cùng.

Trước đó, các cuộc khảo sát đã được triển khai tại 3 địa điểm thuộc 2 trong số 4 đảo chính và đông dân cư của Nhật Bản. Trong số đó có 2 địa điểm ở Hokkaido và một ở Kyushu.

Vào tháng 1, Nhật Bản đã khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới ở vùng Niigata thuộc miền trung nước này, lần đầu tiên kể từ thảm họa Fukushima năm 2011.

Trên thế giới, Phần Lan hiện là quốc gia tiên phong trong lĩnh vực này khi xây dựng cơ sở lưu trữ địa chất sâu Onkalo - nơi chất thải hạt nhân đã qua sử dụng sẽ được cách ly ở độ sâu khoảng 400 m dưới lòng đất.

Khám phá thêm chủ đề

