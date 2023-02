Nhật có động thái sau khi nghi Trung Quốc thả khinh khí cầu qua lãnh thổ

Động thái trên do các nhà lập pháp Nhật tiết lộ hôm nay 15.2, một ngày sau khi Tokyo nói rằng Trung Quốc có thể đã thả khinh khí cầu do thám trên lãnh thổ Nhật trong những năm gần đây, theo Kyodo News.

Các nhà lập pháp nói rõ rằng tại một cuộc họp của đảng Dân chủ tự do do Thủ tướng Fumio Kishida đứng đầu, các quan chức chính phủ cho biết họ sẵn sàng cho phép Lực lượng Phòng vệ (SDF) sử dụng vũ khí trong những trường hợp như trên với điều kiện là nhằm đảm bảo an toàn cho giao thông hàng không.

Hiện nay, các lực lượng của Nhật chỉ có thể sử dụng vũ khí để tự vệ chính đáng hoặc tránh mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu. Luật của SDF quy định rằng "các biện pháp cần thiết" có thể được thực hiện để trục xuất các máy bay nước ngoài hoặc buộc chúng phải hạ cánh nếu chúng bay vào bầu trời Nhật.

Ảnh chụp vào ngày 17.6.2020 cho thấy một vật thể bay giống khinh khí cầu bị phát hiện trên bầu trời tỉnh Miyagi, phía đông bắc Nhật Bản Chụp màn hình The Mainichi

Các nhà lập pháp Nhật dẫn lời các quan chức cho hay các điều kiện sử dụng vũ khí của SDF nên được sửa đổi, vì luật hiện nay cho rằng chỉ máy bay có người lái mới có thể gây ra mối đe dọa cho đất nước.

Những yêu cầu sử dụng vũ khí đối với SDF dự kiến sẽ được nới lỏng bằng cách xem xét các hoạt động thay vì sửa đổi luật, theo các nhà lập pháp Nhật. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada đã xác nhận rằng SDF sẽ được phép sử dụng vũ khí, bao gồm cả tên lửa không đối không, để bắn những khinh khí cầu xâm phạm không phận Nhật.

Việc xem xét nới lỏng yêu cầu sử dụng vũ khí như trên được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nhật ngày 14.2 cho hay ít nhất 3 vật thể bay không xác định đã bị phát hiện trên không phận nước này trong 3 năm kể từ năm 2019 và chúng "bị nghi ngờ rất có khả năng" là khinh khí cầu do thám không người lái của Trung Quốc.

Một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nhật cho hay đây là lần đầu tiên chính phủ nước này đưa ra thông báo như thế kể từ khi chiến đấu cơ Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu bị nghi do thám của Trung Quốc ngoài khơi bờ biển bang Nam Carolina vào chiều 4.2.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm nay chỉ trích Nhật về thông báo trên, nói rằng "không có bằng chứng rõ ràng, Nhật đang bịa chuyện để bôi nhọ và công kích Trung Quốc và chúng tôi kiên quyết phản đối điều này", theo Kyodo News.