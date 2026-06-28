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Đời sống Người sống quanh ta

Nhặt được 7 chỉ vàng, vợ chồng lên mạng tìm người đánh rơi để trả lại

Huy Đạt
Huy Đạt
Phát hiện chiếc túi chứa 7 chỉ vàng 9999 trước cổng chợ, vợ chồng ở Đà Nẵng liền đăng bài lên mạng xã hội tìm người đánh rơi và trao trả nguyên vẹn tài sản.

Trưa nay 28.6, thông tin từ UBND xã Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) cho biết hành động đẹp của vợ chồng anh chị Võ Cường - Lê Thị Bích Hạnh (trú thôn Hòa Phước, xã Hòa Vang) khi nhặt được 7 chỉ vàng 9999 rồi chủ động đăng bài lên mạng xã hội để tìm người đánh rơi đang được nhiều người lan tỏa.

Nhặt được 7 chỉ vàng, vợ chồng lên mạng tìm người đánh rơi để trả lại- Ảnh 1.

Anh Võ Cường (phải) trao lại số vàng nhặt được cho anh Nguyễn Danh Thắng

ẢNH: Đ.X

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 chiều qua 27.6, khi đi qua khu vực cổng chợ Túy Loan (xã Hòa Vang), vợ chồng anh Cường phát hiện một chiếc túi màu đỏ của ai đó đánh rơi. Kiểm tra bên trong, anh chị thấy có 7 chỉ vàng 9999 liền dò hỏi những người xung quanh và theo dõi thông tin trên mạng xã hội để tìm kiếm khổ chủ.

Đúng lúc này, người nhà anh Nguyễn Danh Thắng (trú thôn Thái Lai, xã Bà Nà) đăng tải thông tin lên mạng xã hội về việc anh Thắng vừa đánh rơi chiếc túi chứa số vàng giống như những gì vợ chồng anh Cường vừa phát hiện. Sau khi xác minh các thông tin về 7 chỉ vàng 9999, vợ chồng anh Cường đã chủ động liên hệ và trao trả nguyên vẹn tài sản.

Nhận lại 7 chỉ vàng 9999, vợ chồng anh Thắng rất xúc động và đăng tải bài viết trên mạng xã hội cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng anh Cường. 

Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều lượt chia sẻ, bình luận bày tỏ sự trân trọng trước hành động trung thực, trách nhiệm của vợ chồng anh Cường. 

Theo lãnh đạo xã Hòa Vang, việc làm của vợ chồng anh chị Võ Cường - Lê Thị Bích Hạnh thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái; góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng và xây dựng hình ảnh người dân Hòa Vang sống nghĩa tình, văn minh, trách nhiệm.

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