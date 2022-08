Nhặt được cọc tiền ở TP.HCM, tài xế công nghệ cùng người dân tìm người làm rơi

Ngày 28.8, Công an P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM cho biết, tối 27.8, một nam thanh niên sinh năm 2002 đi cùng một tài xế công nghệ đã đến phường trình báo vừa nhặt được số tiền lớn trong bịch ni lông.

Sau khi xác định địa điểm nhặt được tiền thuộc địa bàn quản lý, cơ quan chức năng đã tiếp nhận và để nam thanh niên làm bản tường trình. Công an P.Võ Thị Sáu thông báo, ai là chủ nhân của số tiền bị rơi trên đường Võ Thị Sáu (đoạn gần ngã tư Hai Bà Trưng) thì đến Công an P.Võ Thị Sáu, địa chỉ 122 đường Trần Quốc Thảo, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM để xác minh, nhận lại.

Trao đổi với Thanh Niên, anh N.S.T.D (31 tuổi, tài xế beBike tại TP.HCM) cho biết, khoảng 19 giờ ngày 27.8, khu trung tâm TP.HCM trời mưa tầm tã. Trong cơn mưa, anh chạy xe vừa qua giao lộ Võ Thị Sáu – Hai Bà Trưng (P.Võ Thị Sáu, Q.3) thì nhìn thấy một người mặc áo mưa đi xe máy làm rơi cọc tiền được bọc trong túi ni lông xuống đường.

Tài xế D. cùng 1 nam thanh niên khác nhìn thấy, dừng lại nhặt bọc ni lông lên định gọi người làm rơi nhưng không kịp. Lúc này, cả hai thống nhất cùng mang tới Công an phường Võ Thị Sáu để nhờ tìm lại người làm rơi.

Anh D. cũng đồng thời gửi tin nhắn vào nhóm tài xế của mình, mong ai có người quen làm rơi số tiền trên thì biết thông tin đến nhận lại. Anh nói: “Đó là xấp tiền với nhiều tờ tiền các mệnh giá khác nhau, số tiền khá lớn, người làm rơi chắc bây giờ cũng đang nháo nhào tìm kiếm. Chúng tôi mang đến công an, cùng họ kiểm đếm, làm tường trình. Tôi chỉ mong người làm rơi có thể sớm biết thông tin để đến phường nhận lại”.





Tài xế công nghệ N.S.T.D cũng bày tỏ, ai vào vị trí của anh khi ấy có lẽ đều muốn tìm được người làm rơi để trả lại, người làm rơi nếu đang có việc quan trọng cũng lo mất ăn mất ngủ khi mất số tiền lớn.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng (tài xế beBike sinh hoạt chung nhóm với anh D.) cho hay, anh D. khi cùng nam thanh niên xa lạ mang số tiền trên đến công an đã gửi lên nhóm để mong các đồng nghiệp trong nhóm đi chạy xe ngang qua khu vực thấy ai đi tìm thì nhắn họ đến công an phường.

“Dù mới quen biết nhưng qua giao tiếp, tôi thấy D. tốt tính, hào sảng, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp”, anh Hùng nhận xét.

Đại diện truyền thông của nền tảng đa dịch vụ Be cho biết, hãng đã nắm được thông tin và sẽ có chương trình khen thưởng dành cho tài xế beBike N.S.T.D vì nghĩa cử cao đẹp, đáng khích lệ này. Hãng cũng khuyến khích cộng đồng tài xế Be nói chung cùng chung tay thực hiện các việc tốt, hành động đẹp mang đến nhiều lợi ích cho xã hội.

Trước đó, Công an P.Võ Thị Sáu cũng thường xuyên tiếp nhận tài sản do người đi đường làm rơi và được người khác mang đến phường trình báo, nhờ tìm người trả lại. Tuần trước, công an phường cũng tiếp nhận số tiền lớn của người dân nhặt được, nhưng qua xác minh, công an xác định được người làm rơi nên đã mang đến tận nhà để trả lại cho người làm rơi.