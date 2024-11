Nhặt được súng ngắn trên đường, người dân giao nộp cho công an

Ngày 15.11, ông Đặng Văn Quang (53 tuổi, ở P.Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) đã giao nộp một khẩu súng ngắn (không có đạn, màu đen) cho Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

Ông Quang giao nộp súng ngắn nhặt được cho công an ẢNH: CACC

Theo ông Quang, khoảng 21 giờ 30 ngày 14.11, trong lúc đi bộ trên tuyến đường Yên Ninh thuộc khu phố 3, P.Mỹ Bình, ông phát hiện khẩu súng này nằm bên lề đường nên nhặt lên và đem giao nộp cho cơ quan chức năng.

Trước đó, vào chiều 22.10, em Trương Lê Hải Minh (15 tuổi, ở P.Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) đang đi chơi thì phát hiện khẩu súng cùng 18 viên đạn các loại, liền nhặt lên và đem giao nộp cho Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

Lãnh đạo Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết sau khi tiếp nhận, đơn vị đã gửi lời cảm ơn, đồng thời làm thủ tục gửi cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời cho em Trương Lê Hải Minh và ông Đặng Văn Quang.

Để bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, sức khỏe của nhân dân, chủ động phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn, Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm kêu gọi người dân giao nộp, thu hồi và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Nếu phát hiện các hành vi vi phạm trên, đề nghị công dân trình báo cho cơ quan chức năng.