Nhặt gậy trên đường đánh nhau sau mâu thuẫn giao thông
Video Thời sự

Nhặt gậy trên đường đánh nhau sau mâu thuẫn giao thông

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
11/08/2025 13:49 GMT+7

Trong lúc tham gia giao thông thì xảy ra mâu thuẫn, 2 người đàn ông dùng gậy sắt đánh nhau gây mất an ninh trật tự trên đường Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ), TP.HCM.

Nhặt gậy trên đường đánh nhau sau mâu thuẫn giao thông

Nhặt gậy trên đường đánh nhau sau mâu thuẫn giao thông

Ngày 6.8, Công an phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ), TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ 2 người đàn ông đuổi đánh nhau bằng gậy sắt trên đường Tô Ngọc Vân.

Nhặt gậy trên đường đánh nhau sau mâu thuẫn giao thông- Ảnh 1.

2 người đàn ông cầm gậy sắt đánh nhau

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn ghi lại 2 người đàn ông đuổi đánh nhau bằng gậy sắt, cạnh đó là chiếc xe lôi tự chế đậu trên đường. Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường khiến phương tiện qua khu vực này bị ùn ứ, không thể di chuyển. Một số người đến gần định ngăn cản nhưng do cả 2 cầm gậy nên không ai dám vào.

Nhặt gậy trên đường đánh nhau sau mâu thuẫn giao thông

