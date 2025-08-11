Nhặt gậy trên đường đánh nhau sau mâu thuẫn giao thông

Ngày 6.8, Công an phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ), TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ 2 người đàn ông đuổi đánh nhau bằng gậy sắt trên đường Tô Ngọc Vân.

2 người đàn ông cầm gậy sắt đánh nhau ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn ghi lại 2 người đàn ông đuổi đánh nhau bằng gậy sắt, cạnh đó là chiếc xe lôi tự chế đậu trên đường. Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường khiến phương tiện qua khu vực này bị ùn ứ, không thể di chuyển. Một số người đến gần định ngăn cản nhưng do cả 2 cầm gậy nên không ai dám vào.