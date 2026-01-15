Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nhật - Hàn nhất trí tăng cường hợp tác an ninh kinh tế

Văn Khoa
Văn Khoa
15/01/2026 05:32 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã khẳng định "tầm quan trọng chiến lược" của mối quan hệ song phương trong cuộc gặp tại TP.Nara thuộc miền tây Nhật Bản ngày 13.1, theo tờ The Japan Times. "Bắt đầu từ chuyến thăm này, tôi hy vọng sẽ nâng tầm quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc lên một tầm cao mới", Thủ tướng Takaichi phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm hôm 13.1. Tổng thống Lee thăm Nara từ ngày 13-14.1.

Thủ tướng Nhật Bản cùng Tổng thống Hàn Quốc đệm trống cùng nhau

Hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh kinh tế song phương, trong bối cảnh Nhật đang đối mặt với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Trung Quốc đối với các mặt hàng quan trọng, theo Kyodo News. Bà Takaichi cho hay hai nhà lãnh đạo đã thảo luận sâu rộng về việc tăng cường chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng và khẳng định sẽ soạn thảo các văn kiện hợp tác để giải quyết nạn gian lận có tổ chức xuyên biên giới.

Nhật Hàn hợp tác an ninh kinh tế thúc đẩy mối quan hệ chiến lược song phương - Ảnh 1.

Thủ tướng Takaichi và Tổng thống Lee tại Nara ngày 13.1

Ảnh: Reuter

Ngoài ra, Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 14.1 thông báo trong cuộc hội đàm giữa ông Lee và bà Takaichi, phía Hàn Quốc đã tái khẳng định nguyện vọng gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), theo Hãng tin Yonhap. Ông Wi cho hay các bộ phận chính phủ liên quan dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề gia nhập CPTPP, hiện có 12 quốc gia thành viên, trong đó có Nhật và VN.

Cũng theo ông Wi, trong lúc hai nhà lãnh đạo thảo luận về cách thức tăng cường hợp tác ba bên với Mỹ, vấn đề hợp tác ba bên với Trung Quốc cũng được nêu ra. Ông Wi nhấn mạnh các cuộc thảo luận không "nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào".

Tin liên quan

Quá khứ ám ảnh tương lai Nhật - Hàn

Quá khứ ám ảnh tương lai Nhật - Hàn

Hôm qua (24.11), Nhật Bản tổ chức tưởng niệm những công nhân làm việc ở mỏ vàng trên đảo Sado trong nửa đầu của thế kỷ 20. Đây là hoạt động gây bất hòa mới cho mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.

Mỹ - Nhật - Hàn tập trận với máy bay ném bom B-52, ra tuyên bố chung

Quan hệ Mỹ - Nhật - Hàn trắc trở vì 'tiền nong'

Khám phá thêm chủ đề

YONHAP The Japan Times Hàn Quốc Sanae Takaichi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận