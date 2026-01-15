Nhật - Hàn nhất trí tăng cường hợp tác an ninh kinh tế

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã khẳng định "tầm quan trọng chiến lược" của mối quan hệ song phương trong cuộc gặp tại TP.Nara thuộc miền tây Nhật Bản ngày 13.1, theo tờ The Japan Times. "Bắt đầu từ chuyến thăm này, tôi hy vọng sẽ nâng tầm quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc lên một tầm cao mới", Thủ tướng Takaichi phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm hôm 13.1. Tổng thống Lee thăm Nara từ ngày 13-14.1.

Thủ tướng Nhật Bản cùng Tổng thống Hàn Quốc đệm trống cùng nhau

Hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh kinh tế song phương, trong bối cảnh Nhật đang đối mặt với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Trung Quốc đối với các mặt hàng quan trọng, theo Kyodo News. Bà Takaichi cho hay hai nhà lãnh đạo đã thảo luận sâu rộng về việc tăng cường chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng và khẳng định sẽ soạn thảo các văn kiện hợp tác để giải quyết nạn gian lận có tổ chức xuyên biên giới.

Thủ tướng Takaichi và Tổng thống Lee tại Nara ngày 13.1 Ảnh: Reuter

Ngoài ra, Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 14.1 thông báo trong cuộc hội đàm giữa ông Lee và bà Takaichi, phía Hàn Quốc đã tái khẳng định nguyện vọng gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), theo Hãng tin Yonhap. Ông Wi cho hay các bộ phận chính phủ liên quan dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề gia nhập CPTPP, hiện có 12 quốc gia thành viên, trong đó có Nhật và VN.

Cũng theo ông Wi, trong lúc hai nhà lãnh đạo thảo luận về cách thức tăng cường hợp tác ba bên với Mỹ, vấn đề hợp tác ba bên với Trung Quốc cũng được nêu ra. Ông Wi nhấn mạnh các cuộc thảo luận không "nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào".