Nhật Kim Anh nói về hình ảnh gây tò mò

Sau thời gian tập trung cho kinh doanh và làm mẹ, Nhật Kim Anh trở lại màn ảnh rộng với vai Hạnh trong phim điện ảnh Mẹ mìn. Trước đó, những hình ảnh về tạo hình của giọng ca Lâu đài cát được chia sẻ, khiến khán giả không khỏi tò mò.

Màn trở lại điện ảnh của Nhật Kim Anh

Tạo hình gây tò mò của diễn viên Nhật Kim Anh trong Mẹ mìn Ảnh: NSX

Tiết lộ về vai diễn mới, Nhật Kim Anh cho biết Hạnh là hình ảnh người phụ nữ chịu bi kịch khi mắc kẹt trong cuộc hôn nhân không trọn vẹn, giằng xé giữa tình yêu dành cho con và sự cam chịu trước hoàn cảnh. Những thước phim hậu trường ghi lại trạng thái đau khổ, dồn nén và bất lực của nhân vật, cho thấy chiều sâu cảm xúc trong vai diễn.

Nhật Kim Anh chia sẻ cô tìm thấy sự đồng cảm với Hạnh ở tính cách giàu tình cảm, tình yêu dành cho con và sự dễ mủi lòng. Tuy nhiên, theo nữ diễn viên, chính lựa chọn cam chịu trước những tổn thương đã đẩy nhân vật và con mình vào vòng xoáy bi kịch. “Chấp nhận sống cam chịu là một quyết định sai lầm của mẹ Hạnh”, cô chia sẻ.

Nhật Kim Anh kết hợp cùng Đại Nghĩa trong phim mới Ảnh: NSX

Trở lại màn ảnh rộng, Nhật Kim Anh tiếp tục khai thác thế mạnh diễn xuất cảm xúc để khắc họa chiều sâu nội tâm của Hạnh. Vai diễn đòi hỏi nữ diễn viên duy trì trạng thái tâm lý dồn nén xuyên suốt câu chuyện. Chia sẻ về quá trình ghi hình, Nhật Kim Anh tiết lộ: “Có một phân cảnh lần đầu tiên tôi phải khóc liên tục đến mức chai sạn cảm xúc và đạo diễn phải quyết định dời sang một ngày quay khác để cảm xúc được tròn đầy”. Trải nghiệm này cho thấy cường độ cảm xúc mà vai diễn đặt ra, đồng thời phản ánh những thử thách của nữ diễn viên trong quá trình nhập vai.

Đáng chú ý, vai diễn của Nhật Kim Anh lần này có sự kết nối với nhân vật của nghệ sĩ Đại Nghĩa. Nam diễn viên đảm nhận vai Hải - người dành tình cảm đơn phương cho Hạnh. Đại Nghĩa cho biết mối quan hệ thân thiết với Nhật Kim Anh ngoài đời giúp cả hai phối hợp tự nhiên, thoải mái trước ống kính. Chi tiết này bổ sung màu sắc đời thường cho hệ thống nhân vật, đồng thời tạo điểm cân bằng giữa những bi kịch gia đình và bầu không khí bí ẩn của bộ phim.

Sự 'lột xác' của Rima Thanh Vy

Mẹ mìn là dự án khó nhằn trong sự nghiệp diễn xuất của Rima Thanh Vy Ảnh: NSX

Trong khi đó, Zoe (Rima Thanh Vy) và Hiếu (Khương Lê) mang đến hai lát cắt về những bất ổn trong thế giới nội tâm của người trẻ. Zoe mang trong mình những tổn thương nặng nề về mặt tinh thần nhưng vẫn khao khát thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại để tìm kiếm bước ngoặt cho cuộc đời.

Chia sẻ về vai diễn, Rima Thanh Vy cho biết: “Tôi đồng cảm với nhân vật ở sự cô đơn, nỗ lực trong cuộc sống nhưng luôn thấy mình cần một điều gì đó để bứt phá”.



Với Rima Thanh Vy, đây là vai diễn khó nhất trong sự nghiệp của cô: “Ở những phân cảnh đòi hỏi chiều sâu về tâm lý, tôi phải tự tát bản thân mình để thể hiện đúng nỗi đau của nhân vật”. Bên cạnh đó, các cảnh quay có sự xuất hiện của đám đông cũng đặt ra không ít thử thách cho người đẹp 9X. Những yêu cầu này cho thấy Zoe không chỉ đòi hỏi khả năng biểu đạt cảm xúc mà còn buộc nữ diễn viên phải liên tục điều chỉnh cách thể hiện để phù hợp với trạng thái tâm lý của nhân vật.



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