Nhật Kim Anh trải lòng về sự ra đời của con gái

Sau phút giây hài hước, rộn ràng với các thử thách, dàn mỹ nhân phim xưa có những khoảnh khắc lắng đọng để tâm tình đầu xuân trong chương trình On Trending. Trong đó, Nhật Kim Anh thẳng thắn chia sẻ về sự ra đời của con gái Julia. Nữ chính phim Tiếng sét trong mưa cho biết cô không chạnh lòng khi có nhiều người tò mò về sự ra đời của bé.

Quỳnh Lam và Nhật Kim Anh đều hy vọng khán giả quan tâm sự nghiệp nghệ thuật hơn là chuyện đời tư Ảnh: M.H

Dù không mấy quan tâm đến những lời đàm tiếu, Nhật Kim Anh cũng mong khán giả để tâm đến các sản phẩm nghệ thuật, công việc kinh doanh của cô hơn là chú ý quá nhiều vào đời tư. Và gia đình là một góc nhỏ mà giọng ca Mưa đã tạnh muốn giữ cho riêng mình.

