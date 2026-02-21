Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhật Kim Anh trải lòng về sự ra đời của con gái
Video

Nhật Kim Anh trải lòng về sự ra đời của con gái

TT Phát triển Nội dung số
21/02/2026 09:00 GMT+7

Nhật Kim Anh cho biết bản thân trải qua nhiều khó khăn để có được bé Julia nên muốn bảo vệ và dành nhiều tình thương cho con thay vì để tâm đến những lời đàm tiếu xung quanh.

Sau phút giây hài hước, rộn ràng với các thử thách, dàn mỹ nhân phim xưa có những khoảnh khắc lắng đọng để tâm tình đầu xuân trong chương trình On Trending. Trong đó, Nhật Kim Anh thẳng thắn chia sẻ về sự ra đời của con gái Julia. Nữ chính phim Tiếng sét trong mưa cho biết cô không chạnh lòng khi có nhiều người tò mò về sự ra đời của bé. 

Nhật Kim Anh trải lòng về sự ra đời của con gái - Ảnh 1.

Quỳnh Lam và Nhật Kim Anh đều hy vọng khán giả quan tâm sự nghiệp nghệ thuật hơn là chuyện đời tư

Ảnh: M.H

Dù không mấy quan tâm đến những lời đàm tiếu, Nhật Kim Anh cũng mong khán giả để tâm đến các sản phẩm nghệ thuật, công việc kinh doanh của cô hơn là chú ý quá nhiều vào đời tư. Và gia đình là một góc nhỏ mà giọng ca Mưa đã tạnh muốn giữ cho riêng mình.

Để lắng nghe thêm những câu chuyện của 5 mỹ nhân phim xưa, mời quý vị khán giả đón xem chương trình On Trending trên các nền tảng Thanh Niên Online, kênh YouTube - fanpage Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.

