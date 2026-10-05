Nhật Kim Anh trở lại sân khấu sau 10 năm

Cuốn truyện bị đốt xoay quanh những người trẻ bước ra từ chiến tranh và những tổn thương kéo dài sau ngày đất nước hòa bình. Trong vở, Nhật Kim Anh vào vai Thắm, một nữ thanh niên xung phong mắc bệnh trong thời chiến. Trong một lần làm nhiệm vụ, cô gặp Lâm, phóng viên chiến trường, và giữa họ nảy sinh tình cảm. Sau khi chiến tranh kết thúc, cả hai thất lạc nhau suốt 25 năm.

Từ cuộc gặp gỡ ấy, câu chuyện mở ra nhiều lớp tâm lý khi các nhân vật phải đối diện với mất mát, phản bội, lòng tham và những bí mật bị che giấu. Qua số phận của từng nhân vật, vở kịch đặt ra câu hỏi về những hệ lụy của chiến tranh và cách con người đối diện với quá khứ khi cuộc chiến đã lùi xa.

Nhật Kim Anh vào vai một nữ thanh niên xung phong Ảnh: NVCC

Câu chuyện về những người bước ra từ chiến tranh

Thắm là một trong những nhân vật trung tâm của Cuốn truyện bị đốt. Để chuẩn bị cho vai diễn, Nhật Kim Anh dành gần hai tháng tập luyện cùng ê kíp. Đây cũng là lần trở lại sân khấu của nữ nghệ sĩ sau một thời gian dài.

Theo Nhật Kim Anh, quá trình tập luyện giúp cô có thêm kinh nghiệm trong việc tiếp cận nhân vật, đặc biệt qua những buổi làm việc trực tiếp với NSND Hồng Vân. Đạo diễn hướng dẫn diễn viên cách xử lý tâm lý và tìm tiếng nói chung giữa các nhân vật trong từng lớp diễn.

Với nữ nghệ sĩ, điều đáng chú ý ở Cuốn truyện bị đốt không chỉ nằm ở bối cảnh thời chiến mà còn ở những biến động của con người sau chiến tranh. Tác phẩm của tác giả Tất Thọ gợi lại những hy sinh của thế hệ đi trước, đồng thời đặt các nhân vật vào những lựa chọn và thử thách của cuộc sống khi hòa bình trở lại.

Ca khúc góp phần nối mạch câu chuyện

Bên cạnh diễn xuất, Nhật Kim Anh thể hiện ca khúc chủ đề Cuốn truyện bị đốt. Bài hát do nhạc sĩ Hoàng Trung Anh, người cũng tham gia diễn xuất trong vở, sáng tác riêng cho tác phẩm, với hai phiên bản song ca và đơn ca.

Tác phẩm Cuốn truyện bị đốt lấy bối cảnh thời chiến, đan xen những câu chuyện của các nhân vật Ảnh: NVCC

Ca khúc được xây dựng như một phần của không gian cảm xúc trong vở, nối câu chuyện của các nhân vật với những mất mát và ký ức chiến tranh. Nhật Kim Anh cho biết cô chú trọng cách thể hiện ca từ để phù hợp với tinh thần tác phẩm.

Cuốn truyện bị đốt cũng có sự tham gia của NSƯT Ốc Thanh Vân trong vai Hằng. Hai nhân vật Thắm và Hằng cùng góp phần mở ra những câu chuyện về những con người chịu ảnh hưởng của chiến tranh và những biến động kéo dài trong cuộc đời sau đó.

Vở có suất diễn đầu tiên tại Sân khấu kịch Hồng Vân vào tối 4.10 và tiếp tục diễn ngày 10.10. Ngày 18.10, Cuốn truyện bị đốt sẽ tham gia Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng tại Hà Nội.