Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

'Cuốn truyện bị đốt' - tàn tro hồi sinh ký ức Trường Sơn

Anh Vũ
Anh Vũ
20/01/2026 06:30 GMT+7

Dưới bàn tay đạo diễn của NSND Hồng Vân, vở kịch Cuốn truyện bị đốt (tác giả Nguyễn Tất Thọ) không chỉ là một tác phẩm về chiến tranh, mà còn là bản giao hưởng đau đớn và kiêu hãnh về thân phận con người. Vở kịch hấp dẫn đến bất ngờ, khép lại với những tràng pháo tay đầy lưu luyến của khán giả.

Không sa đà vào khói lửa khô khan, vở diễn chọn lối kể bình dị, soi rọi vào Quán Tiên - nơi những nữ thanh niên xung phong gửi lại thanh xuân giữa đại ngàn Trường Sơn những năm 1970. NSND Hồng Vân đã khéo léo tiết chế sự khốc liệt của bom đạn để đẩy mạnh chiều sâu tâm lý. Sân khấu mở ra một thế giới đầy tương phản: sự tươi tắn, hồn hậu của những cô gái trẻ đối lập với nỗi cô độc mênh mông và tiếng bom rền rĩ. Những nữ chiến sĩ hậu cần sống, yêu và cống hiến trong tâm thế không biết tuổi trẻ sẽ kết thúc lúc nào, để rồi những ước mơ dang dở ấy trở thành nỗi ám ảnh day dứt.

'Cuốn truyện bị đốt' - tàn tro hồi sinh ký ức Trường Sơn- Ảnh 1.

Trung Trực và Thu Hằng trong Cuốn truyện bị đốt

ẢNH: H.K

Điểm nhấn kịch tính nằm ở hình tượng cuốn bản thảo bị Vũ Lâm (Trung Trực đóng) đốt rụi - một nỗ lực tuyệt vọng nhằm trục lợi trên sự hy sinh của đồng đội. Nhưng chính từ tàn tro, ký ức lại hồi sinh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cuộc chiến sau ngày hòa bình hiện lên khốc liệt không kém, giữa sự tha hóa của Vũ Lâm và bản lĩnh sống ngay thẳng của Thu Hằng (My Hoàng). Sự giằng xé giữa lòng tham và sự tử tế, giữa tình yêu và trách nhiệm được đẩy lên cao trào khi Hiệp (Hoàng Kymo) - người tưởng đã hy sinh - trở về... Không ca ngợi sáo rỗng, Cuốn truyện bị đốt khẳng định một chân lý giản đơn: dù quá khứ có bị vùi lấp hay thiêu rụi, những giá trị nhân bản và tấm lòng son sắt vẫn sẽ luôn tìm được cách để tỏa sáng, vẹn nguyên giữa dòng đời.

Vở diễn thành công trong việc đan xen giữa những lát cắt lịch sử và bi kịch cá nhân. Các diễn viên trẻ như Yến Phi, Hannah Lam, Thúy Vy, Sỹ Lâm, Trí Nam… là những gương mặt mới của sân khấu, đã khắc vào ký ức khán giả bằng nét diễn mộc mạc, chân thực, thanh xuân. Sau chuyến lưu diễn ấn tượng tại Hạ Long, tác phẩm trở lại sân khấu Hồng Vân và sẽ lan tỏa tới các trường học, để trở thành một cầu nối nhân văn, giúp thế hệ hôm nay thấu cảm những hy sinh thầm lặng của cha ông.

Tin liên quan

Có gì trong 2 ấn bản đặc biệt của truyện Kiều?

Có gì trong 2 ấn bản đặc biệt của truyện Kiều?

Nhân kỷ niệm ngày sinh Nguyễn Du (3.1.1765 - 3.1.2026), NXB Hà Nội và Thái Hà Books ra mắt ấn bản đặc biệt Truyện Kiều hội bản (truyện Kiều có tranh minh họa) được dựng lại, dựa trên ấn bản Truyện Kiều hội bản (1894) hiện lưu trữ tại Thư viện Anh quốc.

‘Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây’: Dư âm nghĩa nặng tình sâu Việt - Lào

Khuyết - Truyện ngắn của Văn Giá

Khám phá thêm chủ đề

Truyện Đại ngàn đồng đội ký ức Trường Sơn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận