'Cuốn truyện bị đốt' - tàn tro hồi sinh ký ức Trường Sơn

Không sa đà vào khói lửa khô khan, vở diễn chọn lối kể bình dị, soi rọi vào Quán Tiên - nơi những nữ thanh niên xung phong gửi lại thanh xuân giữa đại ngàn Trường Sơn những năm 1970. NSND Hồng Vân đã khéo léo tiết chế sự khốc liệt của bom đạn để đẩy mạnh chiều sâu tâm lý. Sân khấu mở ra một thế giới đầy tương phản: sự tươi tắn, hồn hậu của những cô gái trẻ đối lập với nỗi cô độc mênh mông và tiếng bom rền rĩ. Những nữ chiến sĩ hậu cần sống, yêu và cống hiến trong tâm thế không biết tuổi trẻ sẽ kết thúc lúc nào, để rồi những ước mơ dang dở ấy trở thành nỗi ám ảnh day dứt.

Trung Trực và Thu Hằng trong Cuốn truyện bị đốt ẢNH: H.K

Điểm nhấn kịch tính nằm ở hình tượng cuốn bản thảo bị Vũ Lâm (Trung Trực đóng) đốt rụi - một nỗ lực tuyệt vọng nhằm trục lợi trên sự hy sinh của đồng đội. Nhưng chính từ tàn tro, ký ức lại hồi sinh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cuộc chiến sau ngày hòa bình hiện lên khốc liệt không kém, giữa sự tha hóa của Vũ Lâm và bản lĩnh sống ngay thẳng của Thu Hằng (My Hoàng). Sự giằng xé giữa lòng tham và sự tử tế, giữa tình yêu và trách nhiệm được đẩy lên cao trào khi Hiệp (Hoàng Kymo) - người tưởng đã hy sinh - trở về... Không ca ngợi sáo rỗng, Cuốn truyện bị đốt khẳng định một chân lý giản đơn: dù quá khứ có bị vùi lấp hay thiêu rụi, những giá trị nhân bản và tấm lòng son sắt vẫn sẽ luôn tìm được cách để tỏa sáng, vẹn nguyên giữa dòng đời.

Vở diễn thành công trong việc đan xen giữa những lát cắt lịch sử và bi kịch cá nhân. Các diễn viên trẻ như Yến Phi, Hannah Lam, Thúy Vy, Sỹ Lâm, Trí Nam… là những gương mặt mới của sân khấu, đã khắc vào ký ức khán giả bằng nét diễn mộc mạc, chân thực, thanh xuân. Sau chuyến lưu diễn ấn tượng tại Hạ Long, tác phẩm trở lại sân khấu Hồng Vân và sẽ lan tỏa tới các trường học, để trở thành một cầu nối nhân văn, giúp thế hệ hôm nay thấu cảm những hy sinh thầm lặng của cha ông.