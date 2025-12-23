Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

‘Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây’: Dư âm nghĩa nặng tình sâu Việt - Lào

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
23/12/2025 12:44 GMT+7

Giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi từng là tuyến lửa, tuyến người và tuyến nghĩa tình bền chặt của 2 dân tộc Việt - Lào, một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc đã diễn ra, lan tỏa những giá trị lịch sử và nhân văn...

Tối 22.12, tại Bảo tàng Bản Đông (huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, Lào), chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây đã diễn ra, để lại nhiều dư âm xúc động trong lòng khán giả 2 nước Việt - Lào.

- Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật diễn ra tại Lào

ẢNH: THANH LỘC

Với chủ đề Việt - Lào nghĩa nặng tình sâu, chương trình thu hút đông đảo người dân Lào và đại biểu đến thưởng thức. Không gian tổ chức ngay trên mảnh đất Bản Đông lịch sử, nơi từng in dấu những năm tháng chiến đấu gian khổ của liên minh chiến đấu Việt - Lào, càng làm nổi bật ý nghĩa tri ân và nhắc nhớ. 

Đây không chỉ là một đêm nghệ thuật, mà còn là lời tưởng niệm lắng sâu gửi tới các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của 2 dân tộc.

Trong không gian giàu giá trị lịch sử của Bảo tàng Bản Đông, những ca khúc trầm hùng, sâu lắng hòa quyện cùng các điệu múa truyền thống đặc sắc của Việt Nam và Lào. 

Xen giữa các tiết mục là những câu chuyện, ký ức từ nhân chứng lịch sử, đưa khán giả trở về với Trường Sơn năm xưa, nơi bom đạn ác liệt nhưng tình đồng chí, đồng đội, tình đoàn kết quốc tế thủy chung chưa bao giờ phai nhạt.

- Ảnh 2.

Một tiết mục trong chương trình

ẢNH: THANH LỘC

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây nguyên (VTV8), cho biết thông qua hoạt động này, đơn vị mong muốn tiếp tục kết nối, tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa nhằm giới thiệu văn hóa, con người Lào đến với Việt Nam và ngược lại. 

Thời gian tới, VTV8 dự kiến phối hợp với tỉnh Khăm Muộn và Đài Truyền hình quốc gia Lào xây dựng các chương trình giao lưu văn hóa - nghệ thuật, góp phần tăng cường mạng lưới truyền thông và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước.

- Ảnh 3.

Đông đảo nhân dân Lào đến xem chương trình

ẢNH: THANH LỘC

Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, bà Đặng Thị Hải Tâm, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet, khẳng định đây là một hoạt động thiết thực, giàu giá trị kết nối tình cảm Việt - Lào, đồng thời bày tỏ mong muốn VTV8 tiếp tục triển khai thêm nhiều chương trình tương tự tại khu vực Trung Lào.

Chương trình Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây khép lại, nhưng dư âm vẫn còn vang vọng. Từ vùng đất Bản Đông lịch sử, câu chuyện về tình đoàn kết Việt - Lào tiếp tục được kể bằng âm nhạc, ký ức và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

