Nữ sinh Học viện Ngoại giao truyền thông điệp về tình hữu nghị Việt - Lào

Sáng 27.11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2.12.1975 - 2.12.2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13.12.1920 - 13.12.2025).

Tại lễ kỷ niệm, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam, nữ sinh Học viện Ngoại giao Hà Gia Linh đã truyền tải thông điệp về tình đoàn kết thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc, đồng thời thể hiện bản lĩnh của một người trẻ hiểu lịch sử và có ý thức trách nhiệm đối với tương lai.

Thế hệ trẻ sẵn sàng hội nhập quốc tế

Nữ sinh Hà Gia Linh phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: BTC

Mở đầu, Hà Gia Linh đã bày tỏ niềm vinh dự khi được phát biểu tại sự kiện mang ý nghĩa lịch sử đối với hai nước Việt Nam - Lào. Cô gợi lại truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, được hun đúc qua những năm tháng "chung lưng đấu cật", kề vai sát cánh trong chiến hào. Những câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lời đúc kết của Chủ tịch Kaysone Phomvihane được nữ sinh viên Hà Gia Linh dẫn lại đầy xúc động.

Truyền thống ấy, theo Linh, không chỉ là di sản quý báu của lịch sử mà còn là nền tảng để thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục xây dựng tương lai phồn vinh cho cả hai đất nước.

"Đối với cá nhân cháu, nước bạn Lào còn là nơi ông bà cháu và biết bao quân tình nguyện, chuyên gia quân sự, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Việt Nam vượt dãy Trường Sơn sát cánh cùng những người bạn Lào chiến đấu chung trên cùng chiến hào, cống hiến tuổi thanh xuân và hy sinh xương máu vì độc lập, tự do cho cả hai dân tộc", Hà Gia Linh chia sẻ.

Chính từ những câu chuyện gia đình ấy, cô càng hiểu rõ hơn trách nhiệm của thế hệ mình trong việc gìn giữ và bồi đắp mối quan hệ hai nước. Hà Gia Linh nhấn mạnh, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay mang trong mình tinh thần của "thế hệ vươn mình" sẵn sàng học tập, rèn luyện trí tuệ, đạo đức, làm chủ khoa học - công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Thế hệ trẻ Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục siết chặt tay nhau

Theo Hà Gia Linh, thanh niên hai nước cần tiếp tục tăng cường giao lưu, hỗ trợ nhau trong học tập, lao động, khởi nghiệp, qua đó vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Nữ sinh Hà Gia Linh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: BTC

Trong phần phát biểu, sinh viên Hà Gia Linh cũng nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý chí quyết tâm và lời căn dặn của Chủ tịch Kaysone Phomvihane về hình tượng "cánh chim đại bàng" của thanh niên. Những dẫn chứng giàu tính biểu tượng càng làm nổi bật thông điệp của cô: thanh niên hôm nay phải không ngừng nỗ lực, dấn thân, vượt qua thách thức để xứng đáng với sự tin tưởng mà hai Đảng, hai Nhà nước và các thế hệ đi trước đã gửi gắm.

Kết thúc bài phát biểu, Hà Gia Linh khẳng định, thế hệ trẻ Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục siết chặt tay nhau, trở thành những người kế tục trung thành và xuất sắc, viết tiếp những trang sử vàng của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc. Sự tự tin, sâu sắc và giàu cảm xúc mà Hà Gia Linh thể hiện sáng nay đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, góp phần khắc họa hình ảnh một thế hệ trẻ giàu tri thức, trách nhiệm và khát vọng.

Hà Gia Linh sinh năm 2006 tại Nghệ An, hiện là sinh viên Học viện Ngoại giao, đạt IELTS 8.0 và GPA 3.5. Ông nội nữ sinh Hà Văn Vinh là đại tá quân đội đã nghỉ hưu, chuyên gia quân sự tại Lào từ 1962 - 1975, bà nội là đại úy quân đội chuyển ngành, là quân tình nguyện và chuyên gia quân sự tại Lào từ 1970 - 1980. Cả hai ông bà đang tham gia Ban liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào.