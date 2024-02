Nhật nói gì trước những quan ngại về việc xả nước nhiễm xạ ra biển?

Ngoại trưởng Nhật Kamikawa Yoko và những người đồng cấp từ 18 thành viên của Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương (PIF) đã có cuộc họp tại thủ đô Suva của Fiji hôm nay 12.2, theo Kyodo News.

PIF bao gồm Úc, Quần đảo Cook, Micronesia, Fiji, Kiribati, Quần đảo Marshall, Nauru, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Quần đảo Solomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, và hai lãnh thổ hải ngoại của Pháp New Caledonia và Polynesia.

Tại cuộc họp, một số thành viên PIF đã bày tỏ lo ngại về việc Nhật xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương. Trước tình trạng này, các bộ trưởng nhất trí về tầm quan trọng của việc Nhật đưa ra lời giải thích dựa trên "bằng chứng khoa học", theo bản tóm tắt của cuộc họp.

Đáp lại, Ngoại trưởng Kamikawa giải thích quan điểm của chính phủ Nhật rằng việc xả nước nhiễm phóng xạ đã được thực hiện "phù hợp với các tiêu chuẩn và thông lệ an toàn quốc tế có liên quan" và cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA).

Các ngoại trưởng Nhật Bản và những đảo quốc Thái Bình Dương họp tại thủ đô Suva của Fiji ngày 12.2 Chụp màn hình Kyodo News

Vào ngày 24.8.2023, Nhật Bản bắt đầu xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima ra Thái Bình Dương. Tokyo khẳng định việc xả nước nói trên là an toàn, đồng thời lưu ý rằng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng đã kết luận rằng tác động của việc xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý đối với con người và môi trường là "không đáng kể", theo Reuters.

Cũng tại cuộc họp trên, Ngoại trưởng Kamikawa nói với các phóng viên rằng bà đồng ý với những người đồng cấp từ 18 thành viên của PIF về tầm quan trọng của "trật tự quốc tế dựa trên luật lệ", và cam kết tiếp tục hỗ trợ khu vực quan trọng về mặt chiến lược này.



Cuộc họp ngày 12.2 nhằm đặt nền móng cho Hội nghị Lãnh đạo Quần đảo Thái Bình Dương lần thứ 10, dự kiến diễn ra tại Tokyo vào tháng 7. Nhật đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các quốc đảo và vùng lãnh thổ ở Thái Bình Dương ba năm một lần kể từ năm 1997, theo Kyodo News.