Nhật - Pháp tăng cường hợp tác an ninh tại Indo-Pacific

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cuối ngày 9.1 có cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhân chuyến thăm đầu tiên từ khi nhậm chức hồi tháng 10.2021, theo AFP.

Chuyến thăm nằm trong khuôn khổ cuộc công du các nước thành viên nhóm G7 của thủ tướng Nhật khi Tokyo đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên G7 trong năm 2023.

Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Kishida nói rằng Nhật Bản sẽ thúc đẩy hợp tác với Pháp thông qua các cuộc tập trận và các biện pháp khác, giữa lúc môi trường an ninh ngày càng căng thẳng.

“Trong lúc các nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng tại biển Hoa Đông và Biển Đông trở nên dồn dập, và môi trường an ninh càng ngày càng căng thẳng, chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với Pháp. Pháp là đối tác hàng đầu trong việc biến ý tưởng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở thành hiện thực”, ông Kishida nói, nhấn mạnh thêm rằng an ninh của châu Âu và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là không thể tách rời.





Theo Thủ tướng Kishida, chính phủ Nhật sẽ thúc đẩy tổ chức đối thoại 2+2 giữa bộ trưởng quốc phòng và ngoại trưởng hai nước trước giữa năm 2023 để thắt chặt hợp tác an ninh.

Đáp lại, Tổng thống Macron cho biết Pháp và Nhật sẽ tiếp tục các hành động chung tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời khẳng định Tokyo có thể tin cậy vào sự ủng hộ vững chắc của Paris trước hành động vi phạm luật pháp quốc tế của CHDCND Triều Tiên.

Mặt khác, hai nhà lãnh đạo còn nói về việc ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Nhật Bản sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 tại thành phố Hiroshima vào tháng 5. Ông Kishida mong muốn hội nghị sẽ là nơi để các nước bày tỏ quyết tâm duy trì trật tự quốc tế tự do, rộng mở và dựa trên luật pháp. Nhà lãnh đạo cũng hy vọng G7 sẽ thể hiện sự đoàn kết với thế giới về các vấn đề như biến đổi khí hậu, khủng hoảng lương thực, năng lượng.