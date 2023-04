Nhật sửa luật, viện trợ thiết bị cho quân đội các nước ‘cùng tư tưởng’

Chánh văn phòng nội các Nhật Hirokazu Matsuno REUTERS

Hãng Kyodo ngày 5.4 đưa tin Nhật Bản cho biết sẽ viện trợ thiết bị cho quân đội các nước "cùng tư tưởng" và chia sẻ các giá trị chung, nhằm cải thiện năng lực quốc phòng của họ.

Trong cuộc họp báo, chánh văn phòng nội các Hirokazu Matsuno không nói rõ những nước nào sẽ nhận viện trợ mới của Nhật, nhưng các nguồn tin chính phủ cho biết Philippines và Malaysia có khả năng sẽ được nhận.

Bộ khung mới được gọi là Viện trợ An ninh chính thức (OSA) được tạo ra dựa trên quan điểm được đặt ra bởi Chiến lược An ninh quốc gia, định hướng chính sách dài hạn được chính phủ của Thủ tướng Kishida Fumio cập nhật vào tháng 12.2022.

Theo OSA, Nhật sẽ hỗ trợ các nước đang phát triển về những lĩnh vực không có trong viện trợ phát triển chính thức (ODA), vốn giới hạn ở lĩnh vực phi quân sự.

"Bằng cách tăng cường an ninh và năng lực phòng vệ của họ, OSA nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác an ninh với các nước, tạo môi trường an ninh theo mong muốn của Nhật", theo Reuters dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nhật.

Chương trình nhắm tới những lĩnh vực giám sát hàng hải và trên không, ứng phó thảm họa và những hình thức khác của viện trợ nhân đạo, cũng như những hoạt động liên quan các chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, theo Bộ Ngoại giao Nhật.

Tokyo dự kiến sẽ hỗ trợ theo OSA trong giới hạn của Nhật về 3 nguyên tắc trong chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng, vốn quy định những điều khoản nghiêm ngặt về xuất khẩu vũ khí. Khoản viện trợ sẽ không được dùng để mua vũ khí sát thương mà các nước thụ hưởng có thể sử dụng trong xung đột với các nước khác.

Chính phủ Nhật đã dành 2 tỉ yen (356,6 tỉ đồng) trong ngân sách tài khóa 2023 tính đến tháng 3.2024 để tài trợ cho OSA.