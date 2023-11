Nhật tăng tốc triển khai tên lửa chống hạm được nâng cấp

Quyết định triển khai phiên bản nâng cấp của tên lửa chống hạm Type-12 sớm hơn so với kế hoạch là do môi trường an ninh xung quanh Nhật ngày càng nghiêm trọng, theo Đài NHK hôm nay 12.11.

Tên lửa chống hạm Type-12 là tên lửa dẫn đường được sản xuất tại Nhật. Bộ Quốc phòng Nhật đang nâng cấp tên lửa Type-12 để tên lửa này có thể mang tầm bắn xa hơn. Bộ Quốc phòng Nhật hy vọng tên lửa Type-12 sẽ tăng cường khả năng phản công của đất nước trong các chiến dịch, chẳng hạn như tấn công vào các địa điểm phóng tên lửa của đối phương.

Hệ thống tên lửa trong một cuộc tập trận ở Nhật Chụp màn hình Kyodo News

Lúc đầu, Bộ Quốc phòng Nhật dự định triển khai tên lửa Type-12 được nâng cấp vào năm tài chính 2026, bắt đầu từ tháng 4.2026 và kết thúc vào cuối tháng 3.2027.

Bộ Quốc phòng Nhật vẫn chưa quyết định sẽ triển khai phiên bản nâng cấp của Type-12 sớm hơn bao lâu. Tuy nhiên, trong dự thảo ngân sách bổ sung cho năm tài chính hiện nay, Nhật đã dành 152,3 tỉ yen (khoảng 1 tỉ USD), để mua tên lửa Type-12 được nâng cấp và loại bom lượn tốc độ cao có thể được sử dụng để bảo vệ các hòn đảo xa xôi của nước này.

Ngoài ra, Nhật cũng có kế hoạch mua 400 tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ để nâng cao khả năng phản công. Bộ Quốc phòng Nhật định triển khai 200 quả trong số tên lửa Tomahawk đó từ năm tài chính 2025, sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu, theo NHK.