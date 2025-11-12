Nhất trí đưa quan hệ Việt Nam - Jordan bước sang một giai đoạn mới

Củng cố lòng tin chính trị

Đánh giá Việt Nam và Jordan chia sẻ nhiều điểm tương đồng về tinh thần quật cường, kiên trì đấu tranh vì độc lập và giải phóng dân tộc, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với Jordan.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein ẢNH: TUẤN MINH

Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein khẳng định tài sản vô giá của hai nước là sự cần cù, sáng tạo của người dân, là chất lượng giáo dục cao cùng các nỗ lực phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Trong bầu không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo thống nhất nhận định quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Jordan thời gian qua còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của lãnh đạo cùng nhân dân hai nước; cùng nhất trí đưa quan hệ song phương bước sang một giai đoạn mới.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein thống nhất hai bên cần củng cố lòng tin chính trị thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, đặc biệt là các đoàn cấp cao.

Hai bên cũng nhất trí cần triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao được ký kết trong chuyến thăm, nghiên cứu thúc đẩy sớm ký thỏa thuận thành lập các cơ chế hợp tác khác, sớm cử lãnh sự danh dự tại mỗi nước để thúc đẩy hợp tác.

Quốc vương Jordan đề nghị hai Bộ Ngoại giao làm đầu mối để trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó có việc hài hòa hóa các quy định của hai bên nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác trên các lĩnh vực khác nhau.

Trên cơ sở nền tảng lòng tin chính trị, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác, trong đó có quốc phòng, an ninh, chia sẻ thông tin, trao đổi chuyên gia, cán bộ giữa các cơ sở quốc phòng - an ninh nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau và trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Nghiên cứu mở đường bay thẳng

Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở cửa thị trường cho các mặt hàng thế mạnh của nhau, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khả năng hợp tác, đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, sản xuất, chế biến nông sản…, thúc đẩy kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Quốc vương Jordan đề nghị hai nước nghiên cứu sớm mở đường bay thẳng trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân hai bên.

Khẳng định thế mạnh về nông nghiệp của Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tăng cường xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh cho Jordan. Quốc vương Jordan bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal thông qua hỗ trợ chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về lĩnh vực Halal, vấn đề chứng chỉ Halal và mở cửa thị trường cho các sản phẩm Halal của Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác về y tế, là thế mạnh của Jordan, đặc biệt trong các lĩnh vực khám chữa bệnh từ xa, ứng dụng công nghệ vào y học…

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi sinh viên, trao đổi học thuật, đặc biệt là trong các lĩnh vực mới nổi như khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, khẳng định đây là lĩnh vực rất tiềm năng nhằm mở ra các cơ hội cho thế hệ trẻ hai nước.

Về hợp tác tại các diễn đàn đa phương, hai bên nhất trí cần tiếp tục tham vấn và ủng hộ các ứng cử của nhau cũng như làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Liên đoàn Ả rập và ASEAN. Hai bên cũng trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Sau hội đàm giữa Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Jordan đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao và Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Ngoại giao Jordan.



