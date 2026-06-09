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Thế giới

Nhật triển khai bệ phóng tên lửa đối hạm đến đảo ở Thái Bình Dương

Văn Khoa
Văn Khoa
09/06/2026 10:24 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang vận chuyển một bệ phóng và những thiết bị khác nhằm chuẩn bị cho việc triển khai hệ thống tên lửa đất đối hạm Type-12 đến hòn đảo cực đông của nước này ở Thái Bình Dương lần đầu tiên, theo Đài NHK.

Một bệ phóng tên lửa đất đối hạm Type-12 của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản, cũng như các máy bay không người lái cỡ trung dùng để xác định mục tiêu, đã được lên một phà tư nhân do Bộ Quốc phòng nước này thuê hôm 8.6, theo Đài NHK.

Nhật triển khai bệ phóng tên lửa đối hạm đến đảo ở Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là hệ thống tên lửa đất đối hạm Type-12 của Nhật Bản

Ảnh: Chụp màn hình NHK

Chuyến phà đã khởi hành từ cảng Chiba gần Tokyo vào sáng 8.6 đến đảo Minamitorishima, nằm trong quần đảo Ogasawara thuộc Tokyo và cách đảo chính Honshu của Nhật Bản khoảng 2.000 km về phía đông nam.

Động thái mới là một phần trong nỗ lực của Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhằm tăng cường khả năng phòng thủ ở phía Thái Bình Dương bằng cách xây dựng một trận địa bắn trên đảo cho tên lửa đất đối hạm Type-12, có tầm bắn hơn 100 km. Kế hoạch này nhằm bắt đầu các cuộc tập trận bắn đạn thật từ năm tài chính 2027, kết thúc vào tháng 3.2028.

Ở giai đoạn này, các đầu đạn tên lửa chưa được đưa đến đảo Minamitorishima. Giới chức sẽ kiểm tra khả năng hoạt động của các bệ phóng và thiết bị liên quan trên đảo trước khi xây dựng trường bắn

Hiện chỉ có một số thành viên thuộc Lực lượng Phòng vệ biển và nhân viên của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản hoạt động tại đảo Minamitorishima, không có cư dân sinh sống tại đó.

Trước đó vào ngày 7.6, NHK đưa tin Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản lần đầu tiên công bố bệ phóng dùng cho tên lửa bội siêu thanh HVGP kể từ khi loại tên lửa này được triển khai trong tháng 3.

Nhật Bản phóng tên lửa trong tập trận ở Biển Đông, Trung Quốc phản ứng

Bệ phóng dùng cho tên lửa HVGP Type 25 đã được trưng bày trong cuộc tập trận bắn đạn thật thường niên của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất ở tỉnh Shizuoka hôm 7.6.

HVGP có tầm bắn vài trăm km, được cho là khó đánh chặn hơn so với tên lửa thông thường, và có thể được sử dụng như một phần trong khả năng phản công của Nhật Bản, theo NHK.

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