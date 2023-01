Nhậu say bí tỉ, thiếu nữ 15 tuổi bị 2 thanh niên thay nhau hiếp dâm

Sáng 20.1, thông tin từ Công an H.Quản Bạ (Hà Giang) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thào Mí Mua (18 tuổi) và Lù Mí Dính (22 tuổi) cùng trú xã Cán Tỷ (H.Quản Bạ) để làm rõ tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, quy định tại điều 142 bộ luật Hình sự.

Theo Công an H.Quản Bạ, khoảng 20 giờ ngày 13.1, Mua và Dính đến quán nhậu ở TT.Tam Sơn (H.Quản Bạ) uống bia với bạn bè.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Mua thấy mọi người uống say và về nhà ngủ, riêng L.T.C (15 tuổi, trú xã Thái An, H.Quản Bạ) say không thể đi lại được. Thấy vậy Mua liền cõng thiếu nữ về phòng trọ của mình.





Tại phòng trọ, 2 bị can cùng thiếu nữ ngủ chung giường được khoảng vài phút thì Mua cởi quần áo C. và thực hiện hành vi quan hệ tình dục, nạn nhân do quá say nên không thể tự vệ.

Sau khi Mua quan hệ tình dục xong, Dính tiếp tục thực hiện hành vi tương tự đối với C.

Ngày 15.1, C. đã tới Công an H.Quản Bạ tố giác hành vi của Mua và Dính.