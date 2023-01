Nhậu tất niên, nhiều người bị CSGT TP.HCM phạt nồng độ cồn kịch khung: Uống nhiều quá không nhớ

Tối 7.1, đội Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) kiểm tra nồng độ cồn tại Vòng xoay Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Trong khoảng 1 giờ, CSGT đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất.

Chê CSGT chữ xấu

Vừa di chuyển ra đến nơi lập chốt, CSGT phát hiện ông T.H.H (48 tuổi, ngụ Q.3) đi xe máy loạng choạng nên mời dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Vừa dứt hơi thổi, máy đo chưa hiện kết quả, ông H. tự tin nói: “Maximum 7 triệu”.

Ít giây sau, kết quả máy đo hiển thị 0,967 mg/lít khí thở, đồng nghĩa với việc nồng độ cồn trong hơi thở của ông H. đã “nhất khung”. CSGT yêu cầu ông H. xuất trình CMND/CCCD, bằng lái, cà vẹt xe nhưng ông H. trả lời không mang theo giấy tờ gì.

“Em cứ lập biên bản kiểu vô danh”, ông H. nói. CSGT hỏi thăm tiếp xem ông H. đã uống bao nhiêu chai. Ông H. lắc đầu: “Anh nhớ đâu. Anh uống nhiêu chai thì em đo nồng độ cồn ra rồi đó”.

Lát sau, CSGT đọc cho ông H. nghe biên bản, nhưng ông lại bắt bẻ rằng ông đi xe máy chứ không phải mô tô 2 bánh, dù CSGT đã giải thích đây là từ dùng chung, dẫn theo luật nhưng ông H. ông đồng tình và cho rằng, mô tô là xe trên 175cm3.

Trong lúc CSGT đọc, ông H. liên tục bắt bẻ địa chỉ vi phạm, hỏi nơi công tác của cán bộ, thắc mắc vì sao lập biên bản vi phạm còn lập thêm biên bản tạm giữ xe. Sau một hồi giải thích, CSGT yêu cầu ông H. ký biên bản. Nhìn vào biên bản, ông H. chê CSGT: “Anh ghi chữ xấu quá”. “Theo anh thì tôi ghi chữ xấu đúng không, vậy mà người khác đọc được. Còn anh có rượu bia trong người rồi, anh nhòe mắt, anh không còn tỉnh táo nữa đâu mà đọc”, CSGT đáp.

Ông H. gật đầu, chấp nhận cách giải thích của CSGT nhưng sau cả 3 lần được đề nghị vẫn không ký biên bản rồi nói giao xe luôn cho CSGT. Thấy ông H. đi lại loạng choạng, CSGT hỏi ông H. có cần đặt giúp xe ôm không, ông H. từ chối và nói sẽ đi bộ về.

Hơn 10 phút sau, người này mới chấp nhận ký biên bản, ký giấy niêm phong xe để biết thông tin, hôm sau lên đóng phạt. Sau cùng, ông giơ tay xin bắt tay CSGT và hẹn: “Biết đâu có ngày gặp lại”.

Với lỗi vi phạm này, ông H. bị phạt từ 6 – 8 triệu đồng, ngoài ra không xuất trình thêm được bằng lái, đăng ký xe, ông H. có thể phải đóng gần 10 triệu đồng nếu sau đó không mang lên được trụ sở các giấy tờ này.





Không nhớ đã uống bao nhiêu

Không chỉ ông H., nhiều người khác với mức vi phạm nồng độ cồn kịch khung khi được CSGT hỏi đã uống bao nhiêu chai cũng lắc đầu nói không nhớ.

Khoảng 22 giờ 30 phút, nhìn dòng xe đang dừng đèn đỏ, CSGT ra mời 2 người đi trên xe máy còn đội mũ công trình vào kiểm tra nồng độ cồn. Sau một hơi thổi, máy báo kết quả đo 0,847 mg/lít khí thở.

CSGT hỏi đã uống bao nhiêu chai nhưng nam thanh niên sinh năm 1996 nói vừa nhậu tất niên, không nhớ uống bao nhiêu. CSGT hỏi tiếp: “Uống nhiều quá rồi hả?”, người này gật đầu. “Uống thì mai mốt ta đi xe ôm, taxi, quá trời hệ thống không đi”, CSGT nhắc nhở.

Trường hợp khác, anh C. (36 tuổi, quê An Giang) cũng vi phạm mức 0,635 mg/lít khí thở. Anh C. nghiêm chỉnh chấp hành và cho biết: “Uống bao nhiêu cũng không nhớ nữa vì hôm nay là ngày vui”. Trong lúc chờ CSGT lập biên bản, anh đã gọi taxi và báo về gia đình tình hình. “Mình biết như vậy là sai, cuối năm rồi, CSGT phạt thì mình chấp hành”.

Với những mức vi phạm kịch khung nồng độ cồn, những người vi phạm sẽ bị phạt từ 6 – 8 triệu đồng theo Nghị định 100, sửa đổi bổ sung Nghị định 123.