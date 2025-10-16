Tổng Bí thư biểu dương ngân hàng chính sách xã hội là chỗ dựa tin cậy của nông dân

Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành những lời biểu dương đối với vai trò tiên phong của người nông dân và sự đồng hành của NHCSXH đã tạo điều kiện cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất

Tổng Bí thư biểu dương NHCSXH

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định và trân trọng phẩm chất đáng quý của người nông dân Việt Nam khi sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH): ‘Nông dân không ai bội ước, không ai chiếm dụng đồng vốn của ngân hàng’.

Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò của giai cấp nông dân - lực lượng đã làm nên kỳ tích trong thời kỳ đổi mới, góp phần chuyển mình cho đất nước: từ cảnh thiếu đói triền miên trở thành quốc gia bảo đảm an ninh lương thực, vươn lên nhóm dẫn đầu thế giới về xuất khẩu nông sản.

Khẳng định tinh thần này, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương đã xác định ‘Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế’. Dù đối mặt nhiều khó khăn, nông nghiệp Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, trở thành nền tảng vững chắc cho những bước phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật với 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ niềm phấn khởi và xúc động khi lắng nghe những báo cáo, chia sẻ tâm huyết từ các đại biểu Nông dân Việt Nam xuất sắc và Nhà khoa học của nhà nông năm 2025. Ông cho biết, Bộ Chính trị đang chỉ đạo sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW để tiếp tục hoàn thiện chính sách, tạo bước phát triển mới cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong thời gian tới.

Để nông nghiệp bứt phá - nông thôn giàu đẹp - nông dân hạnh phúc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cốt lõi là đưa khoa học - công nghệ vào trung tâm của sản xuất. Ông kêu gọi: ‘Nhà khoa học của nhà nông phải xuống đồng ruộng, vào trang trại, nhà máy chế biến; doanh nghiệp, hợp tác xã cần đồng hành cùng nông dân để chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế’.

Nói về mô hình tín dụng nhân văn, Tổng Bí thư biểu dương Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trong việc cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách không cần thế chấp, chỉ cần tín chấp, giúp hàng triệu hộ dân có cơ hội vươn lên làm ăn, thoát nghèo bền vững. Ông khẳng định phẩm chất cao quý của người nông dân Việt Nam: ‘Nông dân đã sử dụng đồng vốn ưu đãi hiệu quả, không ai bội ước, không ai chiếm dụng đồng vốn của ngân hàng’.

Tổng Bí thư Tô Lâm đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, từ giống mới, quy trình mới, thiết bị mới đến mô hình tín dụng và bảo hiểm nông nghiệp mới, nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển toàn diện và bền vững của khu vực nông thôn Việt Nam.

Hành trình ‘thấu hiểu lòng dân’, đưa gần 48 triệu lượt hộ nghèo vươn lên

Về phía NHCSXH, trong suốt hành trình 23 năm hoạt động (04.10.2002 - 04.10.2025), với phương châm ‘thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ’, NHCSXH đã khẳng định vai trò là ‘cánh tay nối dài’ của Chính phủ, tận tâm đưa nguồn vốn ưu đãi thiết yếu đến với hàng triệu người nghèo và các đối tượng chính sách, giúp họ vươn lên, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế bền vững.

Người nghèo và các đối tượng chính sách khác nhận vốn vay ưu đãi NHCSXH ngay tại điểm giao dịch ở xã

Đầu năm 2002, gần 30% hộ dân cả nước vẫn thuộc diện nghèo - chính là đối tượng mà Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hướng tới. Phần lớn các hộ vay tập trung ở vùng sâu, vùng xa, nơi hạ tầng còn yếu và tập quán sản xuất lạc hậu, khiến việc đưa vốn chính sách đến đúng người dân gặp nhiều khó khăn.

Từ thực tế đó, NHCSXH đã phối hợp với bốn tổ chức chính trị - xã hội gồm Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên triển khai mô hình ủy thác đặc thù, giúp vận hành hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Hệ thống Tổ tiết kiệm và vay vốn được củng cố toàn diện, vừa tuyên truyền, khuyến khích người dân mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế, vừa giám sát, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích và thu hồi đúng hạn.

Nhờ cách làm linh hoạt, sau 23 năm hoạt động, đến ngày 30.9.2025, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt gần 422.700 tỷ đồng, tăng hơn 419.000 tỷ đồng so với năm 2002. Tổng dư nợ đạt 398.100 tỷ đồng, với gần 6,73 triệu hộ nghèo và đối tượng chính sách đang còn dư nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ ở mức 0,55%, cho thấy chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, an toàn và bền vững.

Trong hơn hai thập kỷ qua, NHCSXH đã hỗ trợ 47,9 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi; giúp 7 triệu hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho 7,6 triệu lao động, hỗ trợ hơn 4 triệu học sinh, sinh viên khó khăn, xây dựng 20,4 triệu công trình nước sạch - vệ sinh nông thôn và gần 784.000 căn nhà cho hộ nghèo, thu nhập thấp. Đây là minh chứng rõ rệt cho hiệu quả lan tỏa của chính sách tín dụng nhân văn, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống người dân trên khắp cả nước.