Nhếch nhác dự án bệnh viện nghìn tỉ

Tọa lạc ở trung tâm TP.Đồng Hới, dự án Bệnh viện đa khoa Bình An từng được nhiều người dân trông chờ về một bệnh viện với quy mô lớn ở khu vực đông dân cư và gần với nhiều trường học, cơ sở hành chính. Năm 2009, UBND tỉnh Quảng Bình đã cho Công ty Bình An thuê lại hơn 15.000 m2 tại một khu đất thuộc tổ dân phố 10 P.Nam Lý (TP.Đồng Hới), năm 2011 Công ty Bình An tổ chức khởi công xây dựng.

Công trình xây dựng dang dở tại Bệnh viện đa khoa Bình An BÁ CƯỜNG

Theo kế hoạch, bệnh viện được xây dựng một tòa nhà chính rộng gần 10.000 m2 với 7 tầng, dự kiến có 21 khoa lâm sàng và cận lâm sàng với 250 giường bệnh nội trú, 6 phòng mổ theo tiêu chuẩn châu Âu. Bên cạnh đó, bệnh viện còn xây dựng thêm nhiều hạng mục khác như nhà tang lễ, dãy nhà ở cho người nhà bệnh nhân…

"Đ ẤT VÀNG" MẤT GIÁ

Tuy nhiên, đến năm 2019 UBND tỉnh Quảng Bình quyết định thu hồi khu đất vì khởi công gần 10 năm vẫn chưa hoàn thành, chậm tiến độ.

Nhiều kim tiêm nằm rải rác bên trong công trình BÁ CƯỜNG

Khu đất sau khi có quyết định thu hồi được giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Sở TN-MT) quản lý. Nhưng hiện tại đơn vị này vẫn đang gặp vướng mắc trong việc đưa khu đất này ra đấu giá, vì trở ngại khâu thanh lý tài sản trên đất.

Giữa trung tâm TP.Đồng Hới, "khu đất vàng" này đang tồn tại khối bê tông với nhiều hạng mục xuống cấp, cỏ mọc um tùm, trở thành nơi tụ tập của dân nghiện. "Bên trong công trình hiện có rất nhiều kim tiêm không đóng nắp. Chúng tôi ở gần đây rất lo sợ khi thấy những thứ như thế. Mong địa phương có phương pháp xử lý để hạn chế tình trạng này", một người dân lo lắng.

Cỏ mọc um tùm BÁ CƯỜNG

Khu đất hiện gặp các vướng mắc trong việc thanh lý tài sản trên đất BÁ CƯỜNG

Ông Nguyễn Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND P.Nam Lý, cho biết để hạn chế nguy cơ khu vực xây bệnh viện trở thành nơi tụ tập hút chích, chính quyền địa phương đã tăng cường bảo vệ, kiểm soát. "Sau khi có quyết định thu hồi đất, lực lượng chức năng đã thường xuyên theo dõi. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện nhiều bơm kim tiêm không đóng nắp, gây nguy hiểm cho người dân, chúng tôi sẽ tiếp tục bố trí cán bộ xử lý để đảm bảo trật tự, an toàn cho người dân sống xung quanh", ông Nghĩa nói.

Khu "đất vàng" nằm tại trung tâm TP.Đồng Hới hiện vẫn được quy hoạch đất sử dụng cho các cơ sở y tế. Sở TN-MT tỉnh Quảng Bình cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh có phương án xử lý triệt để, trả lại giá trị thật sự cho khu đất rộng.