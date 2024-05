Nhét ma túy vào quần để vận chuyển với tiền công 250.000 đồng

Ngày 17.5, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Văn Hội (51 tuổi, ở P.1, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) 17 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Trương Văn Hội tại tòa NAM LONG

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 50 ngày 3.11.2023, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an TX.Bình Minh làm nhiệm vụ tuần tra. Khi đến khu vực xã Thuận An, TX.Bình Minh, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Hội chạy xe máy BS 64F9-6356 hướng Vĩnh Long - Cần Thơ có biểu hiện nghi vấn, nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện Hội cất giấu trong quần lót 1 bịch ni lông chứa chất ma túy, trọng lượng 74,1361 gram.

Tại cơ quan công an, Hội khai nhận làm nghề chạy xe ôm, được một người lạ mặt thuê vận chuyển số ma túy trên với tiền công 250.000 đồng.

Bị cáo Hội có 1 tiền án 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, chấp hành án phạt và trở về địa phương ngày 3.5.2021.

Tại tòa, bị cáo Hội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải… Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vận chuyển trái phép chất ma túy mà pháp luật nghiêm cấm nên tuyên phạt mức án trên.