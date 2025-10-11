Nhiễm Covid-19 làm biến đổi tinh trùng?

Mô hình SARS-CoV-2, virus gây Covid-19 ẢNH: FDA

Hãng AFP ngày 11.10 dẫn một nghiên cứu vừa công bố cho thấy việc nhiễm Covid-19 gây ra những thay đổi trong tinh trùng ở chuột, có thể làm tăng mức độ lo âu ở thế hệ con của chúng, cho thấy đại dịch có thể để lại tác động kéo dài đến các thế hệ tương lai.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Thần kinh học và Sức khỏe tâm thần Florey ở Melbourne (Úc) đã cho chuột đực nhiễm loại SARS-CoV-2, virus gây Covid-19, sau đó cho giao phối với chuột cái và đánh giá tác động đến sức khỏe của thế hệ con.

"Chúng tôi phát hiện rằng những con non sinh ra thể hiện hành vi lo âu nhiều hơn so với con của những con đực không bị nhiễm bệnh", theo chuyên gia Elizabeth Kleeman, tác giả chính của nghiên cứu.

Tinh trùng 'yếu' đi sau khi nhiễm Covid-19

Nghiên cứu cho biết toàn bộ thế hệ con của chuột đực nhiễm Covid-19 đều thể hiện các thay đổi này. Đặc biệt, chuột cái cho thấy "những thay đổi đáng kể" trong hoạt động của một số gien ở vùng hồi hải mã, phần não chịu trách nhiệm điều hòa cảm xúc.

"Điều này có thể góp phần gây ra tình trạng lo âu gia tăng mà chúng tôi quan sát được ở thế hệ con, thông qua cơ chế di truyền biểu sinh và sự phát triển não bộ bị thay đổi", theo chuyên gia Carolina Gubert, đồng tác giả nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu nhận định công trình này là nghiên cứu đầu tiên chứng minh tác động lâu dài của việc nhiễm Covid-19 đối với hành vi và sự phát triển não bộ ở các thế hệ sau.

Nghiên cứu phát hiện virus đã làm thay đổi các phân tử trong ARN của tinh trùng chuột đực, trong đó có một số phân tử "liên quan việc điều hòa các gien được cho là đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của não bộ".

"Những phát hiện này cho thấy đại dịch Covid-19 có thể để lại tác động lâu dài đối với các thế hệ tương lai", trưởng nhóm nghiên cứu Anthony Hannan cho biết.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng cần có thêm các nghiên cứu khác, bao gồm việc xem xét liệu những thay đổi tương tự có xảy ra ở người hay không.

"Nếu các phát hiện của chúng tôi có thể áp dụng cho con người, điều này có thể ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới và gia đình của chúng, với những hệ lụy lớn cho y tế công cộng", ông Hannan nói.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đại dịch Covid-19 đã khiến hơn 7 triệu người thiệt mạng trên toàn cầu, dù con số thực tế có khả năng cao hơn nhiều.

Cả căn bệnh lẫn các biện pháp ứng phó chính thức đều được cho là đã tác động sâu sắc đến sức khỏe tâm thần trên toàn cầu.

Nhiều nghiên cứu cho thấy những người trẻ là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về mặt tâm lý, sau thời gian sống trong cô lập vào giai đoạn then chốt của quá trình phát triển xã hội.