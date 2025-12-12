Suýt chết vì nhiễm virus từ giường của người mẹ mới mất

Ông Trần suýt chết vì ngủ trên giường của người mẹ mới mất ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Tờ South China Morning Post ngày 12.12 đưa tin một người đàn ông lớn tuổi ở miền đông Trung Quốc làm theo tập tục địa phương bằng cách nằm trên giường của người mẹ mới qua đời để an ủi vong linh, nhưng lại mắc một căn bệnh nặng và suýt tử vong.

Người đàn ông họ Trần hơn 60 tuổi, sống ở một vùng nông thôn hẻo lánh tại tỉnh Chiết Giang và là con một. Mẹ ông (86 tuổi) trước đó vẫn khỏe mạnh và làm việc ngoài đồng mỗi ngày.

Tuy nhiên, sau Trung thu, bà bị tiêu chảy và nôn rồi đột ngột qua đời. Quá đau buồn, ông Trần làm theo tập tục địa phương bằng cách ngủ trên giường của mẹ suốt nhiều ngày.

Ở một số ngôi làng tại Chiết Giang, tập tục này được cho là nhằm an ủi vong linh người mới mất và thường kéo dài cho đến ngày thứ 35. Người ta tin rằng nghi thức này giúp dẫn dắt linh hồn sang thế giới bên kia một cách yên ổn.

Theo đó, linh hồn sẽ dần tan biến, mỗi chu kỳ 7 ngày (một thất) đánh dấu một bước tiến về nơi an nghỉ cuối cùng. Số 7 đặc biệt có ý nghĩa trong văn hóa tang lễ Trung Quốc, tượng trưng cho những chu kỳ thay đổi, chuyển hóa và khép lại.

Đến ngày thứ 10 nằm trên giường của mẹ, ông Trần bắt đầu thấy yếu và bị đau cơ.

Ông xuất hiện các triệu chứng tiêu chảy và nôn, giống như những triệu chứng mà mẹ ông gặp phải trước khi qua đời.

Ông vào bệnh viện và được bác sĩ chẩn đoán mắc một loại virus lây truyền qua ve. Loại virus này gây sốt, rối loạn tiêu hóa và trong những trường hợp nặng có thể dẫn đến rối loạn miễn dịch và suy đa tạng.

Các bác sĩ cho rằng mẹ của ông Trần nhiều khả năng bị nhiễm virus từ vết cắn của ve. Sau khi ngủ trên giường của bà, ông tiếp xúc với dịch tiết còn sót lại và mắc cùng loại virus. Sau quá trình điều trị, tình trạng của ông Trần đã cải thiện.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân dùng thuốc chống côn trùng và nhanh chóng loại bỏ phần miệng ve còn bám lại sau khi bị cắn để phòng nhiễm bệnh.

Câu chuyện của ông Trần gây xôn xao trên mạng xã hội. "Mong muốn của ông Trần trong việc tưởng nhớ mẹ là điều có thể hiểu được, nhưng căn bệnh này chắc chắn không phải là điều bà mong muốn. Chúng ta nên thực hành chữ hiếu theo cách khoa học hơn và bỏ lại những tập tục lạc hậu", một người viết.

Một tập tục khác gây tranh cãi trong văn hóa Trung Quốc là đốt đồ đạc của người đã khuất để ngăn vận xui. Một số cư dân mạng nói rằng việc này không phải mê tín mà giúp ngăn chặn sự lây lan của bệnh tật.