Nhiệm vụ khó của Tổng thống Ukraine

Ngày 12.12 (giờ Mỹ), Tổng thống Zelensky có bài phát biểu trước các thượng nghị sĩ Mỹ trước khi có cuộc gặp Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và sau đó là Tổng thống Joe Biden, theo Reuters. Chuyến thăm thứ 3 của ông Zelensky đến Mỹ từ khi cuộc xung đột với Nga bùng phát vào tháng 2.2022 diễn ra giữa thời điểm hệ trọng khi Ukraine gặp bất lợi trên chiến trường và nguồn viện trợ gần cạn kiệt.



Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Đại học Quốc phòng ở Washington D.C ngày 11.12 Reuters

Chiến sự bất lợi

Cuộc phản công từ mùa hè của Ukraine đã không đạt kết quả như kỳ vọng, thậm chí bị truyền thông miêu tả là "thất bại" khi không giành lại được nhiều lãnh thổ đang do Nga kiểm soát. Theo tờ The New York Times, liên quan chiến dịch phản công, giới chỉ huy quân sự Mỹ và Ukraine đã xảy ra bất đồng với nhau. Cụ thể, Washington muốn cầm cự và xây dựng lực lượng từ từ, nhưng Kyiv muốn đẩy mạnh tấn công thần tốc như đợt phản công năm ngoái. Trong bối cảnh bế tắc và nguồn hỗ trợ suy giảm, giới chỉ huy Mỹ và Ukraine được cho là đang tìm kiếm chiến lược mới để thực hiện từ đầu năm sau nhằm vực dậy ưu thế.

Trong khi đó, tờ báo dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết quân đội Nga đang đảo ngược tình hình khi tập trung được nhiều binh sĩ, vũ khí và đạn dược hơn, đồng thời đang tấn công mạnh tại một số khu vực miền đông. Theo phát ngôn viên Adrienne Watson của Hội đồng An ninh quốc gia thuộc Nhà Trắng, thông tin tình báo Mỹ cho thấy Nga tin rằng thế bế tắc về quân sự trong mùa đông sẽ làm cạn kiệt sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine, qua đó trao lợi thế cho Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đặt cược cho khả năng này và gần đây tuyên bố rằng nếu Ukraine hết đạn do NATO cung cấp, Nga sẽ chiến thắng trong vài ngày.

Nguồn viện trợ bị tắc

Chuyến đi của ông Zelensky diễn ra vào thời điểm quốc hội Mỹ chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ trong khi giới nghị sĩ đảng Cộng hòa từ chối thông qua dự luật viện trợ nước ngoài 106 tỉ USD, trong đó có 61,4 tỉ USD dành cho Ukraine.

Trong thư gửi chính quyền Tổng thống Biden tuần trước, Chủ tịch Hạ viện Johnson nói rằng Nhà Trắng cần làm rõ hơn các mục tiêu tại Ukraine và việc bổ sung ngân sách viện trợ Ukraine phụ thuộc vào sự thay đổi đối với an ninh biên giới Mỹ - Mexico. Nếu quốc hội Mỹ không hành động, chính phủ sẽ hết tiền cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine từ đầu năm sau. "Nếu có một người được truyền cảm hứng từ những vấn đề chưa được giải quyết tại Đồi Capitol thì đó chỉ có thể là ông Putin. Giấc mơ của người Nga trở thành hiện thực khi họ nhìn thấy sự trì hoãn này", ông Zelensky phát biểu tại Đại học Quốc phòng ở Washington D.C ngày 11.12, theo AFP.

Tuy nhiên, các nghị sĩ Cộng hòa đang tỏ ra bi quan về khả năng quốc hội đạt một thỏa thuận cho gói viện trợ bổ sung trong tuần này. Thượng nghị sĩ John Cornyn, thành viên nhóm lãnh đạo của đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ, dự đoán nguồn tài trợ cho Ukraine có khả năng bị hoãn lại đến năm sau do không đủ thời gian để chốt thỏa thuận về an ninh biên giới trước Giáng sinh. Thượng nghị sĩ J.D. Vance thậm chí gợi ý rằng Ukraine phải chấp nhận bước vào bàn đàm phán và "nhượng một phần lãnh thổ" cho Nga vì không có khả năng giành chiến thắng. "Ý tưởng về việc Ukraine sẽ đẩy Nga ra khỏi đường biên giới năm 1991 thật lố bịch, không ai thật sự tin vào điều đó", ông Vance nói với CNN hôm cuối tuần.