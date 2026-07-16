Nhiệt độ điều hòa bao nhiêu giúp mát dễ chịu mà ít tốn điện?

Nếu hỏi 10 người về mức nhiệt độ lý tưởng cho điều hòa, có thể người dùng sẽ nhận được 10 câu trả lời khác nhau. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị nhiệt độ điều hòa tối ưu nên được đặt ở mức 25,5°C. Đây là con số được nhiều tổ chức uy tín, bao gồm Bộ Năng lượng Mỹ và chương trình Energy Star, đồng thuận.

Mức nhiệt độ 25,5°C không chỉ giúp duy trì sự thoải mái mà còn tiết kiệm chi phí điện năng. Theo Rochester Gas and Electric, mỗi độ tăng nhiệt độ trên 24°C có thể giảm khoảng 3% chi phí làm mát. Việc điều chỉnh nhiệt độ hợp lý có thể giúp người dùng tiết kiệm đáng kể trong hóa đơn điện hằng tháng.

25,5°C được xem là nhiệt độ lý tưởng nhất được các chuyên gia khuyến cáo thiết lập vào mùa hè ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Để tối ưu hóa hiệu quả làm mát, Bộ Năng lượng Mỹ khuyến nghị người dùng nên điều chỉnh nhiệt độ theo thời điểm mỗi ngày. Một lịch trình lý tưởng có thể là 25,5°C khi ở nhà, 28°C khi ngủ và 29°C khi đi làm hoặc ra ngoài (trong trường hợp để điều hòa hoạt động 24/24). Mặc dù có thể cảm thấy nóng hơn, nhưng việc điều chỉnh này thực sự là một trong những cách đơn giản nhất để giảm chi phí điện.

Quy tắc ít người biết khi sử dụng điều hòa

Một trong những quy tắc quan trọng để đảm bảo điều hòa hoạt động hiệu quả là mức chênh lệch khoảng 11°C (vốn xuất phát từ quy tắc 20°F mà các chuyên gia năng lượng Mỹ đưa ra). Ví dụ, nếu nhiệt độ bên ngoài là 35°C, điều hòa không nên được đặt thấp hơn khoảng 24°C.

Theo quy tắc này, hệ thống điều hòa dân dụng thông thường được thiết kế để duy trì mức chênh lệch nhiệt độ khoảng 11°C so với môi trường bên ngoài. Khi người dùng cố gắng làm mát vượt quá ngưỡng này, máy có thể phải hoạt động liên tục mà vẫn khó đạt được nhiệt độ mong muốn, dẫn đến tiêu thụ điện năng nhiều hơn.

Việc tuân thủ quy tắc này không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ của điều hòa. Nếu vận hành trong tình trạng quá tải thường xuyên, người dùng có thể phải đối mặt với hóa đơn điện tăng cao và nguy cơ thiết bị xuống cấp sớm.

Ngoài chi phí điện năng, việc sử dụng điều hòa không đúng cách còn có thể làm giảm tuổi thọ thiết bị. Điều hòa trung tâm thường có tuổi thọ khoảng 15 - 20 năm, trong khi điều hòa cửa sổ phổ biến ở mức 8 - 10 năm. Hoạt động quá tải trong thời gian dài có thể khiến người dùng phải thay thế thiết bị sớm hơn dự kiến.

Việc không tuân thủ quy tắc này có thể khiến người dùng phải chi trả gấp ba lần mức trung bình cho điện năng điều hòa mỗi tháng. Hơn nữa, việc máy hoạt động liên tục có thể làm giảm tuổi thọ của thiết bị, dẫn đến chi phí sửa chữa hoặc thay thế cao hơn.

Một số mẹo tiết kiệm điện cho điều hòa

Ngoài việc tuân thủ quy tắc nói trên, người dùng có thể sử dụng thêm các thiết bị hỗ trợ như quạt trần để tạo luồng không khí, giúp cảm giác mát mẻ hơn với chi phí giảm lên tới 14%, theo Energy Star. Kéo rèm cửa sổ để chắn nắng cũng là một cách hiệu quả để giảm nhiệt độ trong nhà, với ước tính lên tới 60% trong những giờ nắng gắt.

Đề nghị bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, máy điều hòa

Việc loại bỏ các nguồn nhiệt bên trong như thiết bị điện tử không cần thiết cũng giúp cải thiện nhiệt độ trong nhà. Nếu muốn tiết kiệm nhiều hơn, hãy xem xét việc sử dụng bộ điều nhiệt thông minh để tự động điều chỉnh nhiệt độ trong suốt mùa hè.

Cuối cùng, những thói quen bảo trì đơn giản như thường xuyên làm sạch các khe thông gió và kiểm tra rò rỉ khí cũng có thể giúp duy trì không gian mát mẻ cho ngôi nhà.