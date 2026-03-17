Văn hóa

Nhiều ấn phẩm quý về Sài Gòn xưa trong 'Tuần lễ sách Phương Nam 2026'

Lê Công Sơn
17/03/2026 06:30 GMT+7

Từ ngày 18 - 22.3 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (2 Ter Lê Duẩn, P.Sài Gòn, TP.HCM), Omega+ phối hợp cùng Tạp chí Xưa & Nay và Trung tâm Lưu trữ quốc gia II tổ chức Tuần lễ sách Phương Nam 2026, mang đến cho công chúng một không gian gặp gỡ đặc biệt giữa sách, lịch sử, văn hóa và tri thức.

Theo Ban tổ chức, điểm nhấn của tuần lễ sách là không gian triển lãm tư liệu lịch sử, giới thiệu khoảng 20 bản đồ và đồ án quy hoạch quan trọng của Sài Gòn - Chợ Lớn từ cuối thế kỷ 18 đến năm 1945, được Trung tâm Lưu trữ quốc gia II dày công sưu tầm và lưu trữ, phản ánh quá trình hình thành, mở rộng và hiện đại hóa đô thị Sài Gòn qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Nhiều ấn phẩm quý về Sài Gòn xưa trong 'Tuần lễ sách Phương Nam 2026'- Ảnh 1.

Bản đồ Sài Gòn 1860

ẢNH: NGUYỄN HẠNH

Triển lãm còn trưng bày tổng tập tạp chí Xưa & Nay đóng bộ trong 10 năm (2015 - 2025) cùng nhiều bản đồ và tư liệu quý như: Bản đồ xứ Nam Kỳ (1861), Cảng Sài Gòn (1863), Sông Sài Gòn (1859) và các ấn phẩm giá trị từng được tạp chí Xưa & Nay xuất bản. 

Chương trình không chỉ giới thiệu hàng nghìn đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực mà còn tạo cơ hội để độc giả tiếp cận các tư liệu lịch sử quý hiếm về Sài Gòn, độc giả còn được tham gia các buổi tọa đàm, giao lưu cùng các nhà nghiên cứu và chuyên gia, theo các nội dung, chuyên đề: Lịch sử Việt Nam và những bài học cho chúng ta (ngày 19.3) với khách mời TS Bùi Trân Phượng, nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc; Nhìn về di sản Sài Gòn - gìn giữ, bảo tồn và phát triển (21.3), khách mời: TS Nguyễn Thị Hậu, nhiếp ảnh gia Minh Hòa; Kiến trúc truyền thống và những ứng dụng đương đại (22.3), với nhóm tác giả ấn phẩm Thích ứng và An cư, gồm: K59 Atelier, Tản mạn kiến trúc và Ryosuke Koizumi…


