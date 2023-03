Nhiều án tạm đình chỉ vì chậm định giá, giám định?

Đơn cử, trường hợp bà Dương Thị Túy Phượng (52 tuổi, ngụ Q.12, tạm trú Q.7, TP.HCM) gửi đơn tố cáo về tội phạm cho cơ quan công an tiếp nhận xử lý, nhưng 7 năm nay vẫn chưa được giải quyết vì chờ kết quả giám định tài sản.



P HÙ PHÉP CỔ PHẦN TRỊ GIÁ CHỤC TỈ ĐỒNG

Theo bà Phượng, năm 2004, bà Phượng và ông C.V.P (60 tuổi, ngụ Q.12) thành lập Công ty CP xây dựng - kinh doanh phát triển nhà xưởng C.P.T, tọa lạc QL1, Q.12, TP.HCM (viết tắt Công ty C.P.T) do ông P. làm giám đốc, trong đó ông P. giữ hơn 84% cổ phần, bà Phượng giữ hơn 15% cổ phần (tương đương vốn góp 10 tỉ đồng).

Khu đất dự án nhà ở P.Thới An (Q.12, TP.HCM) của Công ty C.P.T

Công ty C.P.T có đầu tư khu nhà ở P.Thới An (Q.12), với diện tích được sử dụng hơn 7,2 ha, trị giá hàng trăm tỉ đồng. Tuy nhiên, ngày 10.7.2007, ông P. làm giả biên bản cuộc họp với nội dung bà Phượng chuyển nhượng vốn của mình tại Công ty C.P.T cho C.H.N (em trai ông P.). Từ việc loại bà Phượng ra khỏi công ty, chiếm đoạt số vốn góp này, ông P. đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 2, đưa ông N. vào đứng tên góp vốn tại công ty, thay bà Phượng.

Năm 2016, phát hiện sự việc, bà Phượng gửi đơn tố cáo lên Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM. Tháng 11.2018, PC03 gửi thông báo giải quyết nguồn tin về tội phạm đến bà Phượng với nội dung do hết thời hạn xác minh tố giác về tội phạm nhưng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM chưa có kết quả giám định chữ ký, chữ viết của bà Phượng, trong khi đây là tài liệu quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án. Do vậy, PC03 tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên, khi có căn cứ sẽ phục hồi điều tra.

Đến tháng 4.2019, qua giám định tài liệu, PC03 thông báo cho bà Phượng, xác định chữ ký của bà Phượng tại văn bản chuyển nhượng vốn góp ngày 10.7.2007 là giả mạo. Hiện PC03 tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ.

Tháng 10.2019, PC03 phục hồi việc giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm của bà Phượng. Đồng thời, căn cứ vào thông báo của PC03, Sở KH-ĐT TP.HCM phục hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 1, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 2.

Tuy nhiên, theo bà Phượng, tháng 9.2021, PC03 một lần nữa ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, do thời hạn giải quyết nguồn tin đã hết. PC03 có yêu cầu Hội đồng định giá trong Tố tụng hình sự TP.HCM xác định giá trị doanh nghiệp và giá trị phần vốn góp của bà Phượng tại thời điểm tháng 7.2007; đồng thời có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, Sở Tư pháp, Trung tâm thông tin và tư vấn công chứng, Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản TP.HCM cung cấp thông tin các tài sản đứng tên Công ty C.P.T, nhưng đến nay các cơ quan, tổ chức trên chưa cung cấp kết quả định giá, thông tin, tài liệu cho PC03.

"Đây là những thông tin, tài liệu quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án. Vì vậy, khi có tài liệu, căn cứ, PC03 sẽ phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm", thông báo gửi bà Phượng nêu rõ.

Một nguồn tin từ PC03 cho biết, vụ việc của bà Phượng đến nay Công an TP.HCM chưa xử lý được vì chờ kết quả định giá tài sản. Kết luận giám định, định giá tài sản là văn bản do người giám định lập để kết luận chuyên môn về những vấn đề được trưng cầu giám định. Định giá tài sản có vai trò quan trọng để xác định mức độ, tính chất của vụ án này. Thực tế, việc định giá một doanh nghiệp rất khó khăn, vì vậy vụ án này vẫn đang vướng vì phải chờ kết quả định giá tài sản mới phục hồi để giải quyết theo đúng quy định.

N ỘP ĐƠN TỐ CÁO 7 NĂM, ĐẾN NAY VẪN CHỜ KẾT QUẢ

Tiếp xúc với PV Thanh Niên, bà Dương Thị Túy Phượng cho hay: "Cổ phần của tôi trong công ty hơn 15%, tương đương vốn góp 10 tỉ đồng vào thời điểm 2004. Sau đó, công ty sử dụng số tiền góp vốn đầu tư dự án khu nhà ở tại P.Thới An (Q.12) với diện tích hơn 7,2 ha và đến nay trị giá hàng trăm tỉ đồng".

Theo hồ sơ vụ việc và ghi nhận của PV Thanh Niên, ngày 1.5.2004, UBND TP.HCM có quyết định thu hồi khu đất cho Công ty C.P.T để đầu tư khu nhà ở P.Thới An (Q.12), với tổng diện tích hơn 7,2 ha. Được phê duyệt 19 năm trước với mục tiêu xây dựng khu dân cư hiện đại, nhưng đến nay hiện trạng khu đất khá vắng vẻ, chủ đầu tư "xẻ" thành nhiều mảnh cho thuê mặt bằng làm bãi xe, kho hàng. Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hồ Minh Hoàng, Chánh văn phòng UBND Q.12, cho biết hiện trạng phần lớn là đất trống đã san lấp, có 6 căn nhà được xây dựng, các hạng mục đường giao thông, chiếu sáng công cộng, thoát nước, điện hạ thế đã được đầu tư. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa làm thủ tục bàn giao hạ tầng kỹ thuật cho các cơ quan chuyên ngành tiếp nhận quản lý… UBND Q.12 đã kiến nghị UBND TP.HCM xem xét chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra, xử lý đối với dự án nhà ở chậm triển khai thực hiện trên địa bàn quận, trong đó có dự án khu nhà ở P.Thới An. Sỹ Đông

Theo bà Phượng, từ khi ông P. làm giả biên bản cuộc họp với nội dung bà chuyển nhượng vốn tại Công ty C.P.T cho em trai ông P. và kể cả đến lúc Sở KH-ĐT phục hồi cổ phần lại cho bà, đến nay ông P. đóng cửa không cho bà vào công ty, không cho tham gia bất cứ cuộc họp nào. "Tôi muốn bán cổ phần của tôi để lấy tiền trang trải cuộc sống cũng không được. Tài sản cả chục tỉ đồng của tôi bị chiếm giữ trái phép, trong khi đó tôi phải đi thuê nhà ở... Tôi đã nộp đơn tố cáo ông P. cho Công an TP.HCM 7 năm nay, nhưng đến nay vẫn chờ kết quả giải quyết vụ việc", bà Phượng nói.

Để làm rõ nội dung đơn tố cáo của bà Phượng, PV Thanh Niên nhiều lần liên lạc với ông P. để hẹn lịch làm việc cũng như xuống nhà ông P. ở Q.12 để tìm gặp trao đổi vụ việc, nhưng ông đều khất hẹn…

Về vấn đề này, luật sư Hà Hải (Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng, hành vi của ông P. có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khi ông P. có hành vi gian dối, cố ý chiếm đoạt cổ phần của bà Phượng trong công ty.

Về việc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM trưng cầu Hội đồng định giá trong Tố tụng hình sự TP.HCM xác định giá trị doanh nghiệp và giá trị phần vốn góp của bà Phượng, luật sư Hà Hải nhấn mạnh, việc trưng cầu giám định, định giá là phù hợp. Vì từ kết quả định giá, sẽ xác định được thiệt hại của người bị hại, cũng như xác định được tính chất, mức độ của hành vi phạm tội. (còn tiếp)