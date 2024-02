Nhiều bất cập trong kiểm tra, giám định BHYT tại TP.HCM

Theo KLTT, việc chỉ định sử dụng xét nghiệm, chỉ định thuốc, áp giá xét nghiệm, áp giá thuốc… trong bệnh án tại các cơ sở KCB BHYT chưa đúng quy định tại các văn bản pháp luật hướng dẫn KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, các cơ sở KCB BHYT được thanh tra, do hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, máy chủ server đã cũ chưa kịp thời nâng cấp, đường truyền chậm, phần mềm chưa đồng bộ và do nhiều công ty cung cấp, dẫn đến việc liên thông dữ liệu khó khăn, nhất là giờ cao điểm, hay gặp sự cố. Việc gửi dữ liệu quản lý thông tuyến và dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT còn chậm so với quy định...

Sở Y tế TP.HCM chưa thực hiện thanh tra chuyên ngành BHYT theo quy định của luật BHYT, của Chính phủ nhằm chủ trì hoặc tham mưu cho UBND TP.HCM kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT giữa BHXH TP.HCM và các cơ sở KCB BHYT. Thanh tra Bộ Y tế cho rằng trách nhiệm này thuộc về Sở Y tế TP.HCM.