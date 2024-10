Trưa 16.10, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, sau khi phát hiện nhiều bộ phận thi thể người trong quán karaoke An Phú (bỏ hoang sau vụ cháy).

Trước đó, người dân sinh sống gần khu vực quán karaoke An Phú nghi ngờ có xác chết bên trong do mùi hôi thối bốc lên nồng nặc liền báo cho cơ quan công an đến kiểm tra.

Khi công an kiểm tra thì phát hiện bên trong có nhiều bộ phận thi thể người đang trong giai đoạn phân hủy. Khu vực phát hiện nằm ngay ở tầng trệt bên trong cửa chính đi vào quán karaoke.

Sau đó, lực lượng công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu thập các bộ phận thi thể người để lấy mẫu giám định, truy tìm tung tích nạn nhân.

Quán karaoke An Phú bị bỏ hoang từ sau vụ cháy đến nay Đ.T

Quán karaoke An Phú do Lê Anh Xuân (44 tuổi, ngụ TP.HCM hiện đang bị tạm giam) làm chủ. Tối 6.9.2022 đã xảy ra vụ cháy tại quán karaoke này làm 32 người chết và nhiều người bị thương. Sau khi điều tra, truy tố các bị can liên quan, đến nay vụ án vẫn chưa được xét xử.

Quán karaoke An Phú cũng bị bỏ hoang từ sau khi xảy ra vụ cháy cho đến nay.

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ phát hiện các bộ phận thi thể người ở trong quán karaoke này.