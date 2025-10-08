Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Nhiều ca bệnh ngộ độc thuốc do sử dụng sai liều

Liên Châu
Liên Châu
08/10/2025 04:04 GMT+7

Khoa Điều trị bệnh da nam giới Bệnh viện Da liễu T.Ư (Hà Nội) vừa qua liên tục tiếp nhận các bệnh nhân (BN) ngộ độc methotrexate cấp tính, do uống thuốc sai liều, sai lịch.

Trong số nhập viện có BN nam hơn 50 tuổi, mắc bệnh lichen phẳng, tự ý uống methotrexate 10 mg/ngày trong 5 ngày liên tục (thay vì 10 mg/tuần theo đơn thuốc điều trị do bác sĩ kê cho BN ngoại trú). Sau 5 ngày sử dụng thuốc, BN xuất hiện các tổn thương dát đỏ, phù nề, đau rát vùng sinh dục. Thế nhưng BN vẫn tự ý mua thêm thuốc uống tiếp trong 5 ngày với liều tương tự khiến tổn thương tiến triển nặng.

Nhiều ca bệnh ngộ độc thuốc do sử dụng sai liều - Ảnh 1.

Trợt loét hoại tử da do BN tự dùng thuốc MCT sai liều điều trị

ẢNH: BSCC

Tại Bệnh viện Da liễu T.Ư, kết quả xét nghiệm cho thấy, chỉ số men gan của BN tăng gấp 4 lần bình thường. BN được chẩn đoán ngộ độc thuốc cấp tính.

Ngoài BN trên có BN nam mắc bệnh vảy nến thể mảng được chỉ định methotrexate 10 mg/tuần, nhưng BN tự ý uống 10 mg/ngày liên tục trong 4 tuần, dẫn tới tình trạng ngộ độc thuốc với biểu hiện trợt loét và hoại tử da, niêm mạc lan rộng, suy tủy, giảm tiểu cầu và bạch cầu tiến triển nhanh, nguy cơ nhiễm trùng toàn thân.

Trường hợp khác là BN nam 20 tuổi mắc bệnh vảy phấn dạng lichen và đậu mùa cấp tính, không tuân thủ phác đồ điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Tại nhà, BN dùng methotrexate 5 mg/ngày liên tục trong 2 tuần, dẫn đến loét miệng, buồn nôn, xuất hiện bọng nước trên da…

Bác sĩ chuyên khoa 2 Quách Thị Hà Giang, Trưởng khoa Điều trị bệnh da nam giới Bệnh viện Da liễu T.Ư, khuyến cáo người bệnh cần đọc kỹ đơn thuốc. Methotrexate là thuốc luôn dùng hằng tuần, không bao giờ là hằng ngày. BN tuân thủ đúng chỉ định của bác sĩ, không tự ý thay đổi liều hoặc nghe theo người khác hướng dẫn; tái khám định kỳ (xét nghiệm máu, kiểm tra gan, thận) theo dõi an toàn thuốc. Nếu có dấu hiệu cảnh báo: loét miệng, trợt loét da, sốt, mệt mỏi bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế.

Khám phá thêm chủ đề

ngộ độc thuốc Bệnh viện Da liễu T.Ư ngộ độc Phù nề đau rát vùng sinh dục loét miệng Gan
