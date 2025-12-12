Nhiều ca bị rắn lục đuôi đỏ cắn, bác sĩ cảnh báo nọc độc cực nguy hiểm

Theo đó, tuần gần đây, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) tiếp nhận 2 ca bị rắn lục đuôi đỏ cắn khi đang làm việc ngoài trời. 2 bệnh nhân được xử trí theo phác đồ, tiêm huyết thanh kháng nọc và đã ổn định sức khỏe.

Trường hợp bệnh nhân thứ nhất là anh V.M.H (31 tuổi), bị rắn cắn vào mặt sau cẳng chân trái khi đang lao động. Trường hợp thứ 2, ông P.T.H (51 tuổi), bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào mu bàn tay phải. Sau nhập viện và được điều trị, tiêm huyết thanh kháng nọc rắn lục, sử dụng kháng sinh và thuốc giảm nề, 2 bệnh nhân đều cải thiện sức khỏe và được xuất viện.

Tương tự, anh N.V.P. (36 tuổi, ở Tây Ninh) khi đang dọn dẹp bụi chuối sau vườn thì bị rắn lục đuôi đỏ tấn công. Vết thương ở cổ chân trái xuất hiện 2 dấu răng rõ rệt kèm cảm giác đau buốt. Ngay khi tiếp nhận, ê kíp cấp cứu Bệnh viện đa khoa Xuyên Á lập tức kích hoạt phác đồ điều trị sốc phản vệ: đảm bảo đường thở, tuần hoàn, dùng thuốc adrenalin (Adrenalin là thuốc ưu tiên lựa chọn để điều trị choáng phản vệ) và các biện pháp hồi sức tích cực. Sau 6 ngày nằm viện, anh P. đã hoàn toàn hồi phục và được xuất viện.

Rắn lục đuôi đỏ có nọc độc mạnh với hơn 20 thành phần gây hại

Bác sĩ Hoàng Văn Tuấn, Khoa Bệnh nghề nghiệp và Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Quân y 175, cho biết rắn lục đuôi đỏ (Trimeresurus albolabris) thuộc họ rắn lục, có nọc độc mạnh với hơn 20 thành phần gây hại như chất gây rối loạn đông máu, gây tan máu, phù nề, nhiễm độc và có thể gây tổn thương đa cơ quan.

Hình ảnh một con rắn lục đuôi đỏ được người nhà bắt mang đến bệnh viện ẢNH: Y.V

Đặc điểm nhận dạng của loài rắn này gồm màu xanh lục sáng, đuôi đỏ hoặc cam, đầu hình tam giác và đồng tử dọc. Chúng thường sống trong bụi rậm, vườn cây, hoạt động về đêm và dễ tấn công khi bị đe dọa. Người bị rắn lục đuôi đỏ cắn thường có hai dấu nanh rõ, sưng nề nhanh sau vài phút, có thể chảy máu tại chỗ.

Khoảng 6 giờ sau, vùng thương tổn dễ lan rộng đến gốc chi, kèm đau nhức, bầm tím, xuất huyết dưới da hoặc xuất hiện bọng nước có máu. Nếu không điều trị, vết cắn có nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử hoặc gây hội chứng chèn ép khoang. Về toàn thân, nạn nhân có thể bị chóng mặt, lo lắng, rối loạn đông máu, xuất huyết đa cơ quan hoặc nguy cơ suy thận cấp, đe dọa tính mạng.

Phòng tránh rắn lục đuôi đỏ

Bác sĩ Tuấn khuyến cáo khi bị rắn cắn, người bệnh cần giữ bình tĩnh, hạn chế cử động và bất động chi bị cắn để giảm tốc độ lan truyền nọc độc. Vết thương nên được rửa nhẹ bằng nước sạch, đặt chi thấp hơn tim và tháo bỏ các vật chèn ép như vòng, nhẫn, dây buộc. Tuyệt đối không garo, không rạch vết cắn, không hút nọc, không chườm đá hoặc đắp lá, vì những phương pháp này có thể gây tổn thương nặng hơn. Quan trọng nhất là đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được dùng huyết thanh kháng nọc đúng chỉ định.

Để phòng tránh rắn lục đuôi đỏ, người dân cần phát quang bụi rậm quanh nhà, hạn chế trồng dây leo sát cửa. Khi làm việc ở nơi có nhiều cây cối, nên mặc quần áo dài, đi ủng, mang găng tay và dùng gậy khua để xua rắn. Khi gặp rắn, tuyệt đối không cố bắt hay xua đuổi vì rắn sẽ tấn công khi cảm thấy nguy hiểm...