Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Giới tính

Nhiều ca rối loạn chức năng, vô sinh, sau điều trị đã có thai tự nhiên

N.P
N.P
25/08/2025 17:41 GMT+7

Tại hội thảo về sinh sản nam giới, các chuyên gia đã trình bày các ca bệnh điển hình tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM như ca bị rối loạn chức năng tinh hoàn, vô sinh, sau điều trị đã có thai tự nhiên.

Ngày 25.8, tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, hội thảo khoa học với chủ đề 'Rối loạn cương và sức khỏe sinh sản nam giới' đã diễn ra với sự tham dự của các chuyên gia trong và ngoài nước. Đây là diễn đàn cập nhật các tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, đồng thời đưa ra những định hướng mới trong chăm sóc sức khỏe sinh sản nam giới tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lê Khắc Bảo - Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nhấn mạnh: "Các rối loạn về sức khỏe sinh sản nam giới, đặc biệt là rối loạn cương và vô sinh nam, ngày càng gia tăng và trở thành vấn đề xã hội. Hội nghị hôm nay không chỉ bàn về việc giúp người bệnh duy trì sự sống, mà quan trọng hơn là mang lại một cuộc sống khỏe mạnh, trọn vẹn cả về thể chất lẫn tinh thần...".

Nhiều ca rối loạn chức năng tinh hoàn, vô sinh, sau điều trị có thai tự nhiên - Ảnh 1.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lê Khắc Bảo phát biểu khai mạc hội thảo

Ảnh: BVCC

Hội thảo có sự tham gia của các báo cáo viên quốc tế gồm tiến sĩ Shinnosuke Kuroda - Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đại học Y khoa Yokohama, Đại học Thành phố Yokohama (Nhật Bản); tiến sĩ Widi Atmoko - Chủ tịch Hội Nam khoa Indonesia, Trưởng bộ môn Tiết niệu học, Đại học Indonesia; Trưởng Trung tâm Tiết niệu - Thận học, Bệnh viện Dr. Cipto Mangunkusumo (Indonesia), cùng các chuyên gia trong nước như tiến sĩ - bác sĩ Đỗ Anh Toàn - Trưởng khoa Tiết niệu Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM; tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Thái - Khoa Tiết niệu Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa - Giảng viên Bộ môn Tiết niệu học, Trường Y, Đại học Y Dược TP.HCM. 

Các chủ tọa hội nghị gồm Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Trần Ngọc Sinh - Ban chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM; tiến sĩ - bác sĩ Trương Hoàng Minh, Trưởng khoa Ngoại niệu - Ghép thận Bệnh viện Nhân dân 115; tiến sĩ - bác sĩ Đỗ Anh Toàn, Trưởng khoa Tiết niệu Đại học Y Dược TP.HCM và tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Đạo Thuấn - Giảng viên Bộ môn Tiết niệu học, Trường Y, Đại học Y Dược TP.HCM.

Nhiều ca rối loạn chức năng tinh hoàn, vô sinh, sau điều trị có thai tự nhiên - Ảnh 2.

Các báo cáo viên và chuyên gia tham dự hội thảo

Ảnh: BVCC

Tại hội thảo, tiến sĩ - bác sĩ Đỗ Anh Toàn trình bày về các kỹ thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc, tập trung vào việc bảo tồn chức năng cương và chất lượng sống cho người bệnh. Nội dung nhấn mạnh những tiến bộ trong phẫu thuật tiết niệu hiện nay, giúp điều trị ung thư tuyến tiền liệt hiệu quả đồng thời vẫn giữ được chức năng sinh lý quan trọng. 

Bên cạnh đó, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Thái tập trung vào những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị vô sinh nam: "Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là tỷ lệ nam giới trẻ tuổi gặp rối loạn sinh sản ngày càng cao. Nguyên nhân có thể đến từ yếu tố môi trường, lối sống, hay những tổn thương di truyền ở mức tế bào. Do đó, tiếp cận điều trị cần toàn diện, vừa kết hợp y học hiện đại vừa chú trọng thay đổi thói quen sinh hoạt".

Nhiều ca rối loạn chức năng tinh hoàn, vô sinh, sau điều trị có thai tự nhiên - Ảnh 3.

Tiến sĩ - bác sĩ Đỗ Anh Toàn báo cáo nội dung về những tiến bộ trong phẫu thuật tiết niệu

Ảnh: BVCC

Các chuyên gia tại hội thảo cũng đã trình bày các ca bệnh điển hình tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Một trường hợp là anh T.M., 32 tuổi, quê Lâm Đồng, được chẩn đoán suy chức năng tinh hoàn. Sau 3 tháng điều trị bằng liệu pháp nội tiết, các chỉ số sinh sản của anh trở về bình thường, giúp vợ chồng anh thụ thai tự nhiên. 

Trường hợp khác là anh M., 37 tuổi, ở TP.HCM, vô sinh do chỉ số đứt gãy ADN tinh trùng cao, liên quan đến thói quen hút thuốc lá. Sau khi bỏ thuốc và được điều trị bằng thuốc chống oxy hóa, các chỉ số cải thiện rõ rệt và vợ anh đã có thai tự nhiên. Đây là những minh chứng thuyết phục về hiệu quả của chẩn đoán sớm và can thiệp kịp thời, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thay đổi lối sống trong cải thiện sức khỏe sinh sản.

Tin liên quan

Bệnh tiểu đường có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới?

Bệnh tiểu đường có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới?

Các biến chứng của tiểu đường không chỉ tác động đến tim mạch, chức năng thận mà còn ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác. Một hậu quả ít được quan tâm của tiểu đường là tác động của bệnh đến khả năng sinh sản của nam giới.

Đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới không?

Nuốt mật lợn còn sống ngừa đau bụng sau sinh, sản phụ phải nhập viện cấp cứu

Khám phá thêm chủ đề

vô sinh có thai tự nhiên Nam giới sức khỏe sinh sản bệnh viện đại học y dược TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận