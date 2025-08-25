Nhiều ca rối loạn chức năng, vô sinh, sau điều trị đã có thai tự nhiên

Ngày 25.8, tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, hội thảo khoa học với chủ đề 'Rối loạn cương và sức khỏe sinh sản nam giới' đã diễn ra với sự tham dự của các chuyên gia trong và ngoài nước. Đây là diễn đàn cập nhật các tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, đồng thời đưa ra những định hướng mới trong chăm sóc sức khỏe sinh sản nam giới tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lê Khắc Bảo - Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nhấn mạnh: "Các rối loạn về sức khỏe sinh sản nam giới, đặc biệt là rối loạn cương và vô sinh nam, ngày càng gia tăng và trở thành vấn đề xã hội. Hội nghị hôm nay không chỉ bàn về việc giúp người bệnh duy trì sự sống, mà quan trọng hơn là mang lại một cuộc sống khỏe mạnh, trọn vẹn cả về thể chất lẫn tinh thần...".

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lê Khắc Bảo phát biểu khai mạc hội thảo Ảnh: BVCC

Hội thảo có sự tham gia của các báo cáo viên quốc tế gồm tiến sĩ Shinnosuke Kuroda - Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đại học Y khoa Yokohama, Đại học Thành phố Yokohama (Nhật Bản); tiến sĩ Widi Atmoko - Chủ tịch Hội Nam khoa Indonesia, Trưởng bộ môn Tiết niệu học, Đại học Indonesia; Trưởng Trung tâm Tiết niệu - Thận học, Bệnh viện Dr. Cipto Mangunkusumo (Indonesia), cùng các chuyên gia trong nước như tiến sĩ - bác sĩ Đỗ Anh Toàn - Trưởng khoa Tiết niệu Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM; tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Thái - Khoa Tiết niệu Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa - Giảng viên Bộ môn Tiết niệu học, Trường Y, Đại học Y Dược TP.HCM.

Các chủ tọa hội nghị gồm Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Trần Ngọc Sinh - Ban chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM; tiến sĩ - bác sĩ Trương Hoàng Minh, Trưởng khoa Ngoại niệu - Ghép thận Bệnh viện Nhân dân 115; tiến sĩ - bác sĩ Đỗ Anh Toàn, Trưởng khoa Tiết niệu Đại học Y Dược TP.HCM và tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Đạo Thuấn - Giảng viên Bộ môn Tiết niệu học, Trường Y, Đại học Y Dược TP.HCM.

Các báo cáo viên và chuyên gia tham dự hội thảo Ảnh: BVCC

Tại hội thảo, tiến sĩ - bác sĩ Đỗ Anh Toàn trình bày về các kỹ thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc, tập trung vào việc bảo tồn chức năng cương và chất lượng sống cho người bệnh. Nội dung nhấn mạnh những tiến bộ trong phẫu thuật tiết niệu hiện nay, giúp điều trị ung thư tuyến tiền liệt hiệu quả đồng thời vẫn giữ được chức năng sinh lý quan trọng.

Bên cạnh đó, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Thái tập trung vào những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị vô sinh nam: "Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là tỷ lệ nam giới trẻ tuổi gặp rối loạn sinh sản ngày càng cao. Nguyên nhân có thể đến từ yếu tố môi trường, lối sống, hay những tổn thương di truyền ở mức tế bào. Do đó, tiếp cận điều trị cần toàn diện, vừa kết hợp y học hiện đại vừa chú trọng thay đổi thói quen sinh hoạt".

Tiến sĩ - bác sĩ Đỗ Anh Toàn báo cáo nội dung về những tiến bộ trong phẫu thuật tiết niệu Ảnh: BVCC

Các chuyên gia tại hội thảo cũng đã trình bày các ca bệnh điển hình tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Một trường hợp là anh T.M., 32 tuổi, quê Lâm Đồng, được chẩn đoán suy chức năng tinh hoàn. Sau 3 tháng điều trị bằng liệu pháp nội tiết, các chỉ số sinh sản của anh trở về bình thường, giúp vợ chồng anh thụ thai tự nhiên.

Trường hợp khác là anh M., 37 tuổi, ở TP.HCM, vô sinh do chỉ số đứt gãy ADN tinh trùng cao, liên quan đến thói quen hút thuốc lá. Sau khi bỏ thuốc và được điều trị bằng thuốc chống oxy hóa, các chỉ số cải thiện rõ rệt và vợ anh đã có thai tự nhiên. Đây là những minh chứng thuyết phục về hiệu quả của chẩn đoán sớm và can thiệp kịp thời, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thay đổi lối sống trong cải thiện sức khỏe sinh sản.