28 đội tranh tài giải U.21 quốc gia 2024: Nhiều cái tên lạ, hứa hẹn hấp dẫn

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa có thông báo sửa đổi bổ sung điều lệ giải bóng đá U.21 quốc gia năm 2024.

Theo đó có 28 đội đăng ký tham dự sẽ chia làm 5 bảng đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 10 đội nhất nhì của 5 bảng và 1 đội xếp thứ ba tốt nhất lọt vào vòng chung kết. Trường hợp nếu đội chủ nhà vòng chung kết kết thúc thi đấu vòng loại nằm trong danh sách 11 đội có thành tích tốt ở 5 bảng đấu thì đội xếp thứ ba có thành tích tốt tiếp theo sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết.



Thể Công Viettel và Sông Lam Nghệ An là 2 ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch Khả Hòa

Vòng loại gồm 5 bảng đấu như sau: Bảng A do Trung tâm TDTT Viettel đăng cai gồm 5 đội: Thể Công Viettel, Công an Hà Nội, Hà Nội, Phú Thọ và Trung tâm bóng đá Đào Hà.

Bảng B do Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF đăng cai gồm 6 đội: PVF, Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Huế, Nguyễn Duy Quảng Ngãi, Luxury Hạ Long.

Bảng C do Công ty cổ phần bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đăng cai gồm 6 đội: LPBank HAGL, Đăk Lăk, Phú Yên, Quảng Nam, Tây Nguyên Gia Lai, SHB Đà Nẵng.

Bảng D do Trung tâm TDTT TP.HCM đăng cai gồm 5 đội: TP.HCM, Tiền Giang, Cần Thơ, Long An và Đồng Tháp.

Bảng E do Trung tâm TDTT Bình Phước đăng cai gồm 6 đội: Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tây Ninh.



LPBank HAGL sẽ là đội bóng sáng giá ở bảng C Khả Hòa

Như vậy trong số này có 2 cái tên lạ xuất hiện là Nguyễn Duy Quảng Ngãi và Tây Nguyên Gia Lai. Đây là những đội bóng mới được ghép tên. Trước đây Quảng Ngãi từng tham dự vòng loại U.21 khi thì dưới tên Thành Nghĩa, khi thì là Sông Trà. Nhưng lần này đội bóng miền Trung lại có nhà đầu tư mới khá lạ lẫm là Nguyễn Duy.

Còn với Tây Nguyên Gia Lai, thực chất chính là đội Gama Vĩnh Phúc trước đây, mùa này đã đổi tên và cũng vừa thi đấu ở giải hạng nhì. Còn Trung tâm Đào Hà là cái tên mới mùa 2023, lần này vẫn tiếp tục xin tham gia vì trung tâm này đang xây dựng đội bóng trẻ với quyết tâm một khi đã "cứng cáp" thì sẽ tiến lên chơi ở đẳng cấp cao hơn.

Do số lượng các đội ở các bảng vòng loại không bằng nhau nên khi so sánh các chỉ số để xác định đội thứ ba có điểm và chỉ số cao hơn lọt vào vòng chung kết, VFF sẽ không tính kết quả các trận đấu giữa các đội xếp thứ ba với các đội xếp cuối ở các bảng có nhiều đội hơn, sao cho số trận đấu giữa các đội xếp thứ ba khi so sánh là bằng nhau.

Cụ thể trong 6 bảng có 3 bảng có 6 đội là bảng B, C và E nên sẽ bỏ kết quả đội thứ ba ở 3 bảng này với các đội xếp thứ 6 trong 3 bảng này để so sánh với 2 bảng còn lại. Vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 12.7 đến 22.7. Vòng chung kết từ ngày 30.7 đến 12.8. Bốc thăm mã số vòng loại sẽ diễn ra vào 9 giờ 30 ngày 27.6 tại trụ sở VFF.

Hà Nội đang là đương kim vô địch U.19 vẫn sẽ là thế lực lớn tại giải U.21 Khả Hòa

Nhìn vào cách chia bảng theo khu vực địa lý này có thể thấy bảng "tử thần" vòng loại chính là bảng B khi tập trung các ứng viên nặng ký như PVF (đội đương kim vô địch), Sông Lam Nghệ An (đội á quân), Đông Á Thanh Hóa (đội cựu vô địch U.19) và Huế (đội bóng đã chơi khá hay ở giải U.19 hồi đầu năm). 4 đội được xem là ngang bằng nhau nhưng chỉ chọn 2 hoặc tối đa 3 đội thì cuộc cạnh tranh sẽ rất gay gắt. Ở các bảng khác thì những đội giàu truyền thống có thể sẽ vượt trội như đội đương kim vô địch U.19 Hà Nội và á quân U.19 Viettel ở bảng A, LPBank HAGL, SHB Đà Nẵng và phần nào đó Quảng Nam ở bảng C. Còn ở bảng D và bảng E, các đội như TP.HCM, Đồng Tháp, Long An hay Khánh Hòa, Bình Phước, Tây Ninh nhiều khả năng sẽ tranh chấp 2 vị trí đầu.

PVF và Huế sẽ lại gặp nhau tại bảng B khi 2 đội từng đối đầu ở vòng chung kết U.19 Khả Hòa

Với quy định độ tuổi từ 1.1.2003 đến 31.12.2008 và từ năm nay sẽ diễn ra vào dịp hè nên giải U.21 hứa hẹn quy tụ đầy đủ những cái tên đang giữ vai trò nổi bật của các CLB V-League và hạng nhất như Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Đức Anh (Hà Nội); Khuất Văn Khang, Nguyễn Hồng Phúc, Đặng Tuấn Phong (Viettel); Trần Nam Hải, Nguyễn Quang Vinh, Phan Xuân Đại (Sông Lam Nghệ An); Thái Bá Đạt (PVF).

Dù vậy do vòng loại diễn ra ngay thời điểm đội tuyển U.19 Việt Nam do HLV Hứa Hiền Vinh dẫn dắt sẽ tham dự giải U.19 Đông Nam Á 2024 nên rất nhiều tài năng khác như Nguyễn Công Phươngg (Viettel), Lê Đình Long Vũ (Sông Lam Nghệ An), Mai Quốc Tú (Đà Nẵng), Lê Thắng Long (PVF), Lê Huỳnh Triệu (Đồng Tháp), Nguyễn Đăng Khoa, Hoàng Quang Dũng (Huế) sẽ vắng mặt. Họ chỉ trở lại nếu đội bóng của mình lọt vào vòng chung kết.