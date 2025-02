Nhiều câu chuyện đẹp đầu năm

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 1.2 (mùng 4 Tết Ất Tỵ 2025), Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng trao quyết định khen thưởng và tuyên dương anh Lâm Minh Hải (32 tuổi, công nhân Xí nghiệp vận chuyển). Đơn vị này cho biết, trước đó, khi nhận được thông tin từ bà Châu Thị Mỹ Hoa (TP.Đà Nẵng) về việc người nhà nhầm lẫn, vứt túi chứa nhẫn kim cương vào thùng rác, công ty đã khoanh vùng tuyến đổ rác, hỗ trợ gia đình bà Hoa đến bãi rác để tìm kiếm. Đến gần 0 giờ đêm giao thừa, anh Lâm Minh Hải tìm được tài sản của bà Hoa, trị giá 1 tỉ đồng.

Tối 28.1, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND H.Tây Sơn (Bình Định), trao tặng giấy khen và tiền thưởng cho 2 nhân viên thu gom rác (thuộc Ban Quản lý cấp và thoát nước H.Tây Sơn) gồm ông Trần Anh Tuấn (48 tuổi) và ông Đỗ Thanh Tùng (46 tuổi, cùng ở H.Tây Sơn). Ông Tuấn và ông Tùng trong lúc thu gom rác thải phát hiện chiếc ví bên trong có 3 nhẫn vàng loại 18K, tiền và một số giấy tờ tùy thân. Cơ quan chức năng xác định và trao trả số tài sản này cho chị Nguyễn Thị Mỹ Huyền, công nhân Công CP May Tây Sơn. Cũng trong tối 28.1, lãnh đạo P.Chính Gián (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đến nhà thăm hỏi, trao thư khen động viên ông Nguyễn Ngọc Bình. Ông Bình nhặt được gói tiền 9,9 triệu đồng trên đường đi giao hàng về nên nhờ con trai đăng lên mạng xã hội, tìm được khổ chủ là ông Phạm Văn Cư (56 tuổi, ở H.Duy Xuyên, Quảng Nam).

Anh Lâm Minh Hải bàn giao nhẫn kim cương cho bà Châu Thị Mỹ Hoa ẢNH: NGUYỄN TÚ

Chiều 27.1, đại úy Nguyễn Văn Tòng, Trưởng công an xã Mỹ Đức, H.Phù Mỹ (Bình Định), cho biết bà Hồ Thị Chung (45 tuổi), làm nghề bán bún tôm ở thôn An Giang Đông, đã trao lại số tiền gần 500 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi. Trước đó, bà Chung phát hiện 2 túi màu đen trên đường chứa rất nhiều tiền nên mang về nhà cất giữ, đồng thời báo công an xã và thông báo trên mạng xã hội. Lúc 17 giờ cùng ngày, vợ chồng ông H.M.S (55 tuổi, ở thôn An Giang Tây, xã Mỹ Đức) đến nhà bà Chung xin nhận lại tài sản bị rơi.

"Cảm ơn những tấm lòng lương thiện"

Tiếp nhận những thông tin nói trên, bên cạnh chúc mừng các khổ chủ nhận lại được tài sản bị mất, rất nhiều bạn đọc (BĐ) bày tỏ sự ngưỡng mộ và gửi lời cảm ơn những tấm lòng lương thiện. BĐ Tran Vuong viết: "Không phải tài sản của mình thì phải trả lại cho người làm mất là chuyện đương nhiên, nhưng trong việc cần làm này vẫn thấy xúc động. Nhiều người nhặt của rơi có hoàn cảnh không khá giả gì nhưng vẫn không hề tham của cải người khác". Trong khi đó, bạn đọc Mạnh Đức bày tỏ: "Cảm ơn những tấm lòng lương thiện, lan tỏa năng lượng tích cực ngay đầu năm mới".

Về hình ảnh nam công nhân tìm được và trả lại nhẫn kim cương trị giá cả tỉ đồng trong đêm giao thừa, BĐ Trịnh Cường nhận xét: "Việc tìm thấy những chiếc nhẫn lẫn trong núi rác tưởng chừng như quá khó, không thể được, thì thực tế đã diễn ra, thật hy hữu. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của những anh chị em công nhân. Việc khen thưởng là rất kịp thời, cần thiết".

Từ những điển hình trên, BĐ Nguyen Anh Nghi bày tỏ niềm tin về những điều tốt đẹp: "Trong cuộc sống này còn có nhiều người tốt, trung thực. Họ nhặt được của rơi trả lại cho người làm mất. Thật đáng ngưỡng mộ và trân trọng".

Thông điệp về lối sống đẹp

Chuyện thiện lành đầu năm vẫn tiếp nối. PV Thanh Niên đưa tin, ông Đặng Văn Lượng, Hiệu trưởng Trường THCS phường Bình Định (TX.An Nhơn, Bình Định), cho biết trong lễ chào cờ sáng 3.2, nhà trường biểu dương em Đinh Tấn Phát, học sinh lớp 8A6, vì đã trao trả ví tiền và giấy tờ tùy thân nhặt được vào tối giao thừa cho người bị mất. Cùng những ngày này, tối 2.2, bà Võ Thị Ngọc Mãi (49 tuổi, ở thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu, H.Ninh Phước, Ninh Thuận) trao lại chiếc túi có tiền mặt và nữ trang vàng trị giá hơn 400 triệu đồng cho chị Trần Đặng Hoài Nhiên (31 tuổi, ở cùng địa phương) chỉ sau hơn 1 giờ nhặt được.

"Xã hội có người này người kia, cũng có cả một số người dù không phải tài sản của mình mà lại nhận vơ. Nên khi đọc thông tin về những người bình thường, bình dị tìm cách trả lại tiền, vàng nhặt được, thấy vui lây", BĐ Nhien Huong chia sẻ.

BĐ Heart phân tích: "Với tâm lý thường tình thì chuyện bỗng dưng cầm trên tay số tiền lớn như vậy chắc ai cũng phải đấu tranh nội tâm. Tôi nghĩ mình cũng vậy, sẽ phân vân chuyện nên trả lại hay không. Rất nể những ai lượm được khoản tiền lớn mà quyết định đem trả ngay".

Theo BĐ, bài học "nhặt được của rơi, trả người đánh mất" chưa bao giờ cũ. Đó là thông điệp hay, việc làm tốt cần biểu dương, lan tỏa. "Hãy để việc trả lại của rơi trở thành lẽ thường, là điều hiển nhiên. Muốn vậy, chúng ta cần biểu dương, khen thưởng những gương người tốt như thế này. Từ đó, nhắc nhở tinh thần không tham của rơi, lan tỏa lối sống đẹp", BĐ Nghĩa Nguyễn nhắn nhủ.