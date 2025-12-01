Nhiều chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12

Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ

Chính phủ ban hành Nghị định số 279/2025/NĐ-CP ngày 23.10.2025 có hiệu lực từ 15.12.2025 quy định về thành lập, nguồn tài chính hình thành, quản lý, hoạt động chi, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông ẢNH: PC08

Nghị định quy định quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được Chính phủ thành lập theo quy định, do Bộ Công an quản lý, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và tại các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

6 nội dung chi quỹ gồm: hỗ trợ cho nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ gây ra với tỷ lệ tổn thương trên 31% đến dưới 81%; gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ gây ra đang gặp khó khăn về kinh tế.

Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển đối với các nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông gây ra với tỷ lệ tổn thương trên 81%.

Hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu.

Hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ mà không được Nhà nước bảo đảm kinh phí.

Hỗ trợ cho công tác tuyên truyền tổ chức các hoạt động, sự kiện gây quỹ.

Hỗ trợ kinh phí giám định thương tật cho các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đường bộ quy định tại khoản 1, khoản 2 nêu trên (trừ các trường hợp nạn nhân trong các vụ án, vụ việc hành chính có liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ đang điều tra, giải quyết phải giám định theo quy định của pháp luật); chi văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, vật tư văn phòng, chi cước phí bưu chính phục vụ cho các hoạt động của quỹ.

Mức phạt mới với hành vi bạo lực gia đình

Nghị định số 282/2025 có hiệu lực từ 15.12.2025, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Nghị định quy định phạt tiền 2 - 5 triệu đồng đối với hành vi đe dọa xâm hại đến sức khỏe, tính mạng thành viên gia đình. Mức 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi đánh đập hoặc cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng thành viên gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt 10 - 20 triệu đồng áp dụng với một trong những hành vi: hành hạ, ngược đãi như bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định số 282/2025 cũng quy định: mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với cá nhân là 40 triệu đồng, đối với tổ chức là 80 triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội đối với cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng.

Nghị định mới về thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu

Chính phủ ban hành Nghị định 304/2025 quy định điều kiện tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nợ xấu và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

Nghị định có hiệu lực từ 1.12.2025. Theo quy định, chỗ ở duy nhất và công cụ lao động chủ yếu của người vay chỉ được thu giữ khi đáp ứng các điều kiện cụ thể, đồng thời bên nhận bảo đảm phải trích khoản tiền bù đắp tương ứng, tối thiểu 6 - 12 tháng lương tối thiểu cho bên bảo đảm.

Khi thu giữ các tài sản bảo đảm là chỗ ở duy nhất, tổ chức tín dụng có trách nhiệm trích một khoản tiền để bên bảo đảm có nguồn lực duy trì cuộc sống ẢNH: NGỌC THẮNG

Nghị định cũng quy định rõ quyền, trách nhiệm của bên bảo đảm và tổ chức tín dụng trong việc xác nhận, chứng minh tài sản, đảm bảo minh bạch và hợp pháp.

Việc ban hành nghị định được đánh giá sẽ giúp các ngân hàng xử lý nợ xấu hiệu quả hơn, hạn chế rủi ro tín dụng, đồng thời duy trì ổn định thị trường tài chính, bảo vệ nguồn vốn và thúc đẩy dòng vốn quay trở lại nền kinh tế.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước bị phạt tối đa tới 500 triệu

Chính phủ ban hành Nghị định số 290/2025/NĐ-CP ngày 6.11.2025, có hiệu lực từ ngày 25.12.2025, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức.

Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2025 chính thức bãi bỏ Thông tư 19/2003 về hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần và có hiệu lực từ ngày 15.12.2025.

Thông tư này đưa ra căn cứ các quy định mới của luật Kế toán, luật Chứng khoán, luật Doanh nghiệp cùng các văn bản pháp luật liên quan được cập nhật trong giai đoạn 2015 - 2025.

Theo thông tư, việc bãi bỏ nhằm đảm bảo thống nhất pháp luật và tạo cơ sở pháp lý hiện đại cho việc quản lý vốn điều lệ, cổ phiếu quỹ và hoạt động tài chính của các công ty cổ phần.

Đây là bước đi quan trọng trong quá trình hiện đại hóa khung pháp lý, góp phần nâng cao minh bạch, hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp tại Việt Nam.