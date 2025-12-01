Nhiều chủ đầu tư vẫn chây ỳ cấp sổ hồng cho người mua nhà

Theo một lãnh đạo của Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, dù tổ công tác đã họp tháo gỡ, đồng ý cấp sổ hồng cho người mua nhà, nhưng còn rất nhiều chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ để cấp sổ hồng.

Chẳng hạn, tại chung cư 12 View, phường Đông Hưng Thuận, do Công ty TNHH Sản xuất - thương mại - xây dựng Tín Phong (Công ty Tín Phong) làm chủ đầu tư được Tổ công tác 1645 đồng ý cấp sổ hồng cho người mua nhà. Những sai phạm mà chủ đầu tư chưa khắc phục, buộc phải có văn bản cam kết khắc phục. Thế nhưng, từ đó đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa làm thủ tục để cấp sổ hồng cho người mua nhà, dù cư dân đã dọn về sống 11 năm.

Tương tự, tháng 6.2025, Tổ công tác 1645 cũng đã họp và đồng ý cấp sổ hồng cho 640 hộ dân tại chung cư K26, phường Hạnh Thông, do Ban Quản lý dự án 98 (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư. Ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị chủ đầu tư thực hiện 3 nội dung: Phối hợp với UBND phường để rà soát, phân loại hiện trạng xây dựng các căn hộ tại dự án; báo cáo đề xuất cụ thể gửi Văn phòng đăng ký đất đai đối với nội dung liên quan đến những hạng mục xây dựng không đúng vị trí theo bản vẽ tổng mặt bằng được phê duyệt, việc nghiệm thu công trình hoàn thành và bàn giao hạ tầng của dự án. Đồng thời liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai và phối hợp với Phòng Quản lý đất để làm rõ về cơ cấu sử dụng đất của dự án.

Tuy nhiên, theo Văn phòng Đăng ký đất đai, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện các công việc trên để làm sổ hồng cho người mua nhà.

Một dự án khác là Khu dân cư số 1, phường Thạnh Mỹ Lợi do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng giải trí Đại Dương và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TP.Thủ Đức làm chủ đầu tư được tháo gỡ nhưng cư dân vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Theo thống kê của Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, từ khi được thành lập, Tổ công tác 1645 (Tổ tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho người dân tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TP.HCM, trước đây là Tổ công tác 5013), do ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM làm tổ trưởng, đã tổ chức hơn 40 cuộc họp để xem xét tháo gỡ vướng mắc cho 200 dự án.

Trong số đó có 165 dự án, tương đương với 84.055 căn nhà được gỡ vướng, cấp sổ hồng cho người mua nhà. Dù vậy, đến nay chỉ có gần 34.000 hồ sơ được nộp đề nghị cấp sổ hồng cho người mua.

Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM đã cấp sổ hồng cho hơn 20.700 hồ sơ, đang hoàn thiện trình ký 1.092 hồ sơ, chờ người mua nhà đóng thuế trước bạ 8.739 hồ sơ, đã phát hành phiếu chuyển thuế 30.659 hồ sơ và chưa phát hành phiếu chuyển thuế 3.216 hồ sơ.

Cư dân chung cư 12 View đã 11 năm ngóng sổ hồng





Dù được gỡ vướng, nhưng nhiều chủ đầu tư vẫn chây ỳ không chị làm thủ tục cấp sổ hồng cho khách hàng

Đối với những dự án Tổ công tác 1645 đã họp và đồng ý cấp sổ hồng cho người mua nhà, nhưng chủ đầu tư chây ỳ, ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết, hiện nay luật Đất đai và các nghị định hướng dẫn quy định, nếu chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án có phát sinh trách nhiệm mà chưa hoàn thành thì các cơ quan chức năng có thể dùng một số biện pháp cứng rắn.

Theo đó, chủ đầu tư vi phạm sẽ không được xem xét bất kỳ dự án mới nào tại các tỉnh, thành trên cả nước. Đồng thời, những thông tin về vi phạm của chủ đầu tư sẽ được đưa lên trang thông tin của bộ và trang thông tin địa phương. Giải pháp này là hết sức cần thiết để buộc chủ đầu tư hoàn thành nhiệm vụ với người mua nhà



