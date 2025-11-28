Thêm nhiều dự án được gỡ vướng cấp sổ hồng

Theo đó, Tổ Công tác 1645 (trước đây là Tổ Công tác 5013) đã làm việc với hàng loạt chủ đầu tư dự án để xem xét cấp sổ hồng cho người mua nhà gồm: Dự án khu nhà ở Bông Sao do Công ty cổ phần Địa ốc 8 làm chủ đầu tư; khu dân cư số 1, phường Thạnh Mỹ Lợi do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng giải trí Đại Dương và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TP.Thủ Đức làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở nông thôn An Điền do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi làm chủ đầu tư; khu nhà ở FC Trường An do Công ty TNHH Huy FC Trường An làm chủ đầu tư; khu nhà ở nông thôn Nam Long 2 do Công ty cổ phần bất động sản Ánh Dương Miền Nam làm chủ đầu tư...

Tại dự án khu nhà ở Bông Sao, phường Bình Đông có 3 khu gồm khu A đã xây dựng hoàn thành và người mua nhà đã được cấp sổ hồng; khu B gồm chung cư A1, A2, B1, B2, trong đó chung cư B1 xây dựng xong với 272/286 căn hộ đã được cấp sổ hồng cho người mua nhà. Khu C gồm 130 căn thấp tầng, trong đó có 100/130 căn nhà đã được cấp sổ hồng. Nay chủ đầu tư đề nghị được xem xét cấp sổ hồng với 14 căn thương mại còn lại tại chung cư B1 và 30 căn nhà thấp tầng còn lại tại khu C.

Khu nhà ở Bông Sao được xem xét cấp giấy khi đã hoàn thành nghĩa vụ về nhà ở tái định cư

Sau khi lắng nghe ý kiến của chủ đầu tư là Công ty cổ phần địa ốc 8 và các cơ quan liên quan, ông Nguyễn Toàn Thắng, Tổ trưởng Tổ Công tác 1645, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đề nghị chủ đầu tư và đơn vị liên quan có văn bản gửi Sở Xây dựng để xác định về nghĩa vụ nhà tái định cư đối với dự án này. Sau đó, cơ quan cấp giấy sẽ dựa vào văn bản trả lời của Sở Xây dựng để làm cơ sở cấp sổ hồng cho người mua.

Đối với dự án khu dân cư số 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, đây là lần thứ 2 dự án được Tổ Công tác đưa ra gỡ vướng. Lần thứ nhất, Tổ Công tác đã có kết luận yêu cầu chủ đầu tư báo cáo quá trình triển khai thực hiện dự án, việc đầu tư xây dựng và bàn giao hạ tầng cho địa phương, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư…

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, đến nay, những yêu cầu lần trước của Tổ Công tác đối với chủ đầu tư vẫn chưa được thực hiện xong. Chính vì vậy, ông yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan báo cáo đầy đủ thông tin trong quá trình thực hiện dự án. Sau đó, lãnh đạo sở sẽ có buổi làm việc báo cáo với lãnh đạo UBND TP.HCM xin ý kiến về hướng giải quyết cấp sổ hồng tại dự án.

Đối với ba dự án gồm dự án khu nhà ở nông thôn An Điền; khu nhà ở FC Trường An; khu nhà ở nông thôn Nam Long 2 đều thuộc khu vực Bình Dương cũ. Vướng mắc tại ba dự án này là việc chủ đầu tư có cần thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung khi chuyển mục đích kinh doanh từ bán nhà sang bán đất nền và thủ tục bàn giao cơ sở hạ tầng.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị các chủ đầu tư có văn bản cam kết "trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung thì chủ đầu tư sẽ thực hiện". Sau khi chủ đầu tư có cam kết, đơn vị cấp giấy sẽ tiến hành cấp sổ hồng cho người mua.

Chung cư Opal Riverside phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính bổ sung mới được cấp sổ hồng

Trong khi đó, đối với khu biệt thự vườn, phường Hiệp Bình, do Công ty TNHH Xây dựng trang trí Việt Quốc làm chủ đầu tư có quy mô 241 căn nhà biệt thự; chung cư cụm B (Saigon Intela) xã Bình Hưng do Công ty cổ phần Bắc Phước Kiển làm chủ đầu tư; chung cư 12 tầng, khu tái định cư 10 ha, phường Đông Hưng Thuận do Ban Quản lý đầu tư Xây dựng công trình quận 12 (nay là Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng quản lý) làm chủ đầu tư, có 320 căn hộ; khu dân cư Bến Lức, phường Bình Đông, do Công ty Xây dựng Phú Mỹ Lợi làm chủ đầu tư, có quy mô 277 căn nhà, ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý ưu tiên cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Riêng chung cư Opal Riverside, phường Hiệp Bình, do Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư có diện tích hơn 10.000 m2, quy mô 626 căn hộ, ông Nguyễn Toàn Thắng giao Phòng Kinh tế đất báo cáo để UBND TP.HCM bố trí một cuộc họp xem xét kết luận. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung để thực hiện cấp sổ hồng cho người mua nhà.