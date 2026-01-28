Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Nhiều chủ doanh nghiệp lớn làm cố vấn chiến lược ĐH Quốc gia TP.HCM

Hà Ánh
28/01/2026 19:12 GMT+7

ĐH Quốc gia TP.HCM chính thức ra mắt Hội đồng Cố vấn chiến lược đổi mới sáng tạo. Trong đó, nhiều doanh nhân nổi tiếng làm chủ tịch và thành viên hội đồng này như: ông Phạm Phú Ngọc Trai, ông Trần Hùng Huy, ông Lê Hồng Minh...

- Ảnh 1.

ĐH Quốc gia TP.HCM chính thức ra mắt Hội đồng Cố vấn chiến lược đổi mới sáng tạo

ảnh: k.h

13 thành viên Hội đồng Cố vấn chiến lược đổi mới sáng tạo

Tối 28.1, ĐH Quốc gia TP.HCM ra mắt Hội đồng Cố vấn chiến lược đổi mới sáng tạo (gọi tắt là SACSTI) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐH Quốc gia TP.HCM (VNUHCM Innovation Hub). Sự kiện đánh dấu bước đi đột phá trong việc hiện thực hóa mô hình hợp tác "3 nhà" (Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp) nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo đó, ĐH Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) công bố quyết định thành lập SACSTI gồm 13 thành viên sáng lập, là các chuyên gia kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp đầu ngành. Trong đó, Chủ tịch hội đồng này là ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Vietnam), Công ty tư vấn kinh doanh hội nhập toàn cầu (GIBC). Ngoài ra, nhiều doanh nhân nổi tiếng khác cũng tham gia hội đồng này như: ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB); ông Lê Hồng Minh, đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần VNG…

Danh sách Hội đồng Cố vấn chiến lược đổi mới sáng tạo của ĐH Quốc gia TP.HCM cụ thể như sau:

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Hội đồng có các nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho ĐHQG-HCM về chiến lược, kế hoạch trung hạn và dài hạn phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phù hợp với định hướng của ĐHQG-HCM, TP.HCM và quốc gia; Tư vấn kiến trúc hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và mô hình liên kết "3 nhà"; Góp ý, phản biện các chủ trương, đề án, dự án lớn thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của ĐHQG-HCM khi được Giám đốc ĐHQG-HCM yêu cầu; Nâng tầm thương hiệu và mạng lưới quốc tế của ĐHQG-HCM trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chính thức vận hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐH Quốc gia TP.HCM

Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐH Quốc gia TP.HCM chính thức vận hành với vai trò là đầu mối triển khai các hoạt động kết nối-tổ chức-thúc đẩy nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và thị trường. Trung tâm được giao nhiệm vụ điều phối các không gian làm việc chung, tổ chức chương trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. 

TP.HCM đặt hàng đào tạo nhân lực với ĐH có quy mô đào tạo lớn nhất nước

Trong sự kiện này, ĐH Quốc gia TP.HCM ký kết chiến lược với nhiều đơn vị, trong đó có ký với TP.HCM về Chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030 nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội bền vững của thành phố.

Theo đó, TP.HCM đặt hàng ĐH Quốc gia TP.HCM bồi dưỡng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài cho các lĩnh vực mũi nhọn như: vi mạch bán dẫn, công nghệ số (AI, IoT, Blockchain), khoa học cơ bản (STEM), đường sắt đô thị và nhân sự cho trung tâm tài chính quốc tế. ĐH này sẽ chủ trì nghiên cứu các công nghệ lõi phục vụ phát triển kinh tế số, đồng thời tham gia xây dựng các khu thử nghiệm công nghệ để hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp. 

Về hạ tầng, hai bên thống nhất phát triển Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM theo hướng đô thị thông minh và thiết lập Trung tâm tính toán tốc độ cao làm nền tảng hạ tầng số vững chắc cho nghiên cứu và đào tạo. Ngoài ra, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn. 

Lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM chia sẻ thông điệp quan trọng thể hiện sự cam kết chủ động tham gia nghiên cứu giải quyết bài toán thực tiễn, những yêu cầu của cuộc sống.

Xem thêm bình luận