Nhiều chuyển động mới trên chính trường Mỹ

Reuters hôm qua đưa tin Ủy ban Ngân sách Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã công bố bản kế hoạch tổng thể cho gói chi tiêu mới trị giá 95 tỉ USD. Theo đó, ủy ban này muốn chi 60 tỉ USD cho quốc phòng và 13 tỉ USD cho các hoạt động tình báo trong 10 năm tới, thấp hơn mức do Tổng thống Donald Trump yêu cầu là 350 tỉ USD.

Dự thảo cũng chưa nêu rõ chi tiết của từng khoản chi nhưng các nhà lãnh đạo Cộng hòa đang muốn tìm nguồn tài trợ cho chiến sự tại Iran, bổ sung kho vũ khí hao hụt trong cuộc xung đột Trung Đông và nâng cao năng lực sẵn sàng tác chiến của quân đội Mỹ.

Bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến khác, CNN cùng ngày đưa tin Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, trợ lý thân tín nhất của Tổng thống Trump, và Giám đốc FBI Kash Patel hồi tuần trước đã trực tiếp chỉ đạo cuộc điều tra quy mô lớn tại Nhà Trắng. Mục đích là nhằm tìm ra quan chức làm lộ thông tin liên quan đến vấn đề an ninh của chiếc máy bay do Qatar tặng và được cải tạo thành Không lực Một.

CNN dẫn một số nguồn thạo tin cho biết một số quan chức đã bị yêu cầu giao nộp điện thoại di động để kiểm tra ngay tại Nhà Trắng. Phía điều tra còn tiến hành thu thập thông tin từ những người đi cùng Tổng thống Trump đến Thổ Nhĩ Kỳ dự Hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 6-7.7, hoặc có vai trò trong chuyến công tác.

Trong lúc đó, ông Todd Blanche, người được ông Trump đề cử cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, cũng trải qua những giờ phút căng thẳng trong buổi điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Để nhận được sự phê chuẩn cho vị trí bộ trưởng, ông Blanche cần nhận được sự ủng hộ của gần như toàn bộ các thượng nghị sĩ Cộng hòa.

Tuy nhiên, ứng viên của ông Trump phải đối mặt với những câu hỏi gay gắt đến từ các nghị sĩ lưỡng đảng, xoay quanh việc công bố một cách thiếu cẩn trọng hồ sơ liên quan đến tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein, khiến danh tính một số nạn nhân bị tiết lộ. Các thượng nghị sĩ cũng chất vấn một thỏa thuận được dàn xếp trong vụ ông Trump kiện Cơ quan Thuế vụ Mỹ, với kết quả cho phép chủ nhân Nhà Trắng hưởng quyền miễn trừ rộng lớn về thuế.

Về phần mình, có tin Nhà Trắng đang cân nhắc giải mật các thông tin tình báo liên quan đến Trung Quốc và khả năng Bắc Kinh can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, theo Reuters hôm qua dẫn các nguồn thạo tin. Các thông tin được thu thập và phân tích trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, nhưng không cho thấy Trung Quốc đã tìm cách thao túng hoặc thay đổi kết quả bỏ phiếu.