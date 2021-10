Nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bị khởi tố do sai phạm về đất đai

Ba cựu lãnh đạo bị khởi tố gồm ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh; và ông Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở TN-MT. Cả ba đều bị khởi tố về hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí”.

Trước đó tháng 5.2021, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate (28E Trần Phú, TP.Nha Trang).

Cấp đất trái quy hoạch

Dự án Nha Trang Golden Gate là 1 trong 10 dự án mà Bộ Công an chuyển cho Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra, làm rõ các dấu hiệu sai phạm. Dự án này rộng hơn 20.100 m2 được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 2.2014, nhằm mục tiêu xây dựng khu tổ hợp khách sạn, căn hộ du lịch cao cấp do Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang làm chủ đầu tư. Đến tháng 2.2016, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định giao đất, cho thuê đất cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang. Bên cạnh việc UBND tỉnh Khánh Hòa không thực hiện đấu thầu dự án, đấu giá đất, chủ đầu tư dự án còn được “ưu ái” miễn giảm tiền thuê đất 3,4 tỉ đồng. Giá cho thuê đất tại dự án rộng 20.100 m2 là 75,9 tỉ đồng.

Đến tháng 4.2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất với diện tích hơn 12.900 m2, phần diện tích hơn 7.200 m2 thuê đất trả tiền hằng năm chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong khi đó, theo một chuyên gia bất động sản tại tỉnh Khánh Hòa, vào thời điểm đó, giá đất tại khu vực 28E Trần Phú khoảng 300 triệu đồng/m2.





Trong diện tích hơn 20.100 m2 tại dự án Nha Trang Golden Gate, chủ đầu tư được cấp 8.224 m2 là đất thương mại - dịch vụ để làm 951 căn hộ, khách sạn; tại dự án này được cấp gần 4.675 m2 là đất ở đô thị để làm 3.240 căn chung cư. Thế nhưng, trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ 2011 - 2015 của TP.Nha Trang thì khu đất 28E Trần Phú được quy hoạch là khu tổ hợp dịch vụ - thương mại, không có đất ở.

Sai phạm ở hàng loạt dự án

Liên quan các sai phạm của nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, vào tháng 4.2021, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án BT (xây dựng - chuyển giao) Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, do Công ty CP Thanh Yến (Long An) làm chủ đầu tư, tại số 1 Trần Hưng Đạo, TP.Nha Trang. Vào ngày 8.6, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung tại khu vực núi Chín Khúc, TP.Nha Trang.

Ngày 9.6, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chiến Thắng để điều tra hành vi “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại khu đất “vàng” số 1 Trần Hưng Đạo, TP.Nha Trang. Đây là dự án đổi đất xây mới Trường Chính trị Khánh Hòa theo hình thức BT được dư luận đặc biệt quan tâm bởi những bất thường tại dự án này. Cụ thể, tại dự án BT này, dù khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa (cũ) rộng 7.388 m2, được ví là đất “vàng”. Tuy nhiên, khi “bán” khu đất này lại không đủ tiền xây mới Trường Chính tỉnh Khánh Hòa ở ngoại ô. Để rồi, tỉnh Khánh Hòa buộc phải đổi thêm một khu đất mặt biển khác (rộng gần 10.000 m2) mới đủ tiền xây hoàn thiện ngôi trường này.

Cũng liên quan dự án BT này, ngày 20.5, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên và cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa Võ Tấn Thái cũng đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại dự án tại dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.