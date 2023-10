Nhiều đề xuất kiến nghị với TP.HCM về thu nhập cho giáo viên

Thu nhập cho giáo viên là nội dung được TP.HCM quan tâm trong những năm gần đây ĐÀO NGỌC THẠCH

Đề xuất hỗ trợ thu nhập cho giáo viên

Theo đó, dựa trên kết quả khảo sát thực tế tại quận Gò Vấp, huyện Bình Chánh và TP.Thủ Đức, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM quan tâm chỉ đạo công tác tuyển dụng giáo viên đạt chuẩn. Nhất là đối với các bộ môn hiện còn thiếu nhiều giáo viên như tiếng Anh, mỹ thuật, tin học, tổng phụ trách Đội...

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đề xuất cần có chế độ, chính sách đặc thù cho giáo viên do mức thu nhập hiện nay còn thấp, chưa thu hút được giáo viên gắn bó với nghề, đặc biệt là giáo viên mầm non và tiểu học.

Trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế, thành phố cần xem xét và có lộ trình thực hiện để đảm bảo số lượng biên chế của ngành giáo dục.

Văn bản kiến nghị nêu cụ thể, thành phố cần xem xét cơ chế đặc thù để bổ sung ngân sách chi tiền dạy buổi 2 cho giáo viên tiểu học đang dạy các khối 1, 2, 3, 4 là những khối lớp đang triển khai chương trình GDPT nhưng ngân sách không có khoản chi này và trong phụ lục danh mục theo Nghị quyết 04 năm 2023 của HĐND chỉ áp dụng khoản thu buổi 2 với khối lớp 5.

Học sinh thực hiện bài kiểm tra thường xuyên có ứng dụng công nghệ BÍCH THANH

Tăng cường kiểm tra công tác thu chi, xây dựng trường lớp

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM kiến nghị thành phố cần tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thu chi đầu năm tại các trường học, công khai rõ ràng các khoản thu, phát huy vai trò phối hợp giữa ban đại diện cha mẹ học sinh, nhà trường và gia đình, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Cũng theo văn bản kiến nghị, kinh phí trang bị đồ dùng thiết bị phục vụ chương trình GDPT 2018 khá lớn, các trường không đủ nguồn lực thực hiện. Do đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM xem xét chỉ đạo việc bố trí ngân sách hỗ trợ các trường bổ sung trang thiết bị dạy học.

Đồng thời, thành phố cần tiếp tục rà soát lại quy hoạch mạng lưới trường lớp, tăng nguồn vốn đầu tư xây dựng thêm phòng học, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, tạo điều kiện bố trí đủ quỹ đất để xây dựng trường học đáp ứng nhu cầu học tập của người dân tại các khu vực có tỷ lệ tăng dân số cơ học cao như quận 12, Bình Tân, huyện Hóc Môn, Bình Chánh, TP.Thủ Đức...

Riêng đối với các trường ngoài công lập, UBND TPHCM cần chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, tăng cường quản lý chất lượng giáo dục, tiêu chuẩn đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất trường học, nhất là các trường mầm non tư thục để hạn chế các vấn đề tiêu cực phát sinh, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, tạo môi trường thân thiện, an toàn cho học sinh.

Sau khi nhận văn bản trên, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện nghiên cứu các kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, đồng thời triển khai các nội dung có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Riêng những nội dung vượt quá thẩm quyền, UBND TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện tham mưu UBND TP.HCM xem xét, giải quyết, ban hành các chính sách kịp thời.