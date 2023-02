Nhiều đề xuất 'nóng' hạn chế tai nạn giao thông

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Quảng Nam cho biết, 4 vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trong 2 tháng đầu năm làm 19 người chết, 25 người bị thương, có 3 vụ do các phương tiện từ địa phương khác đi ngang qua địa phận tỉnh; về phương tiện, 3 vụ do ô tô (2 ô tô khách, 1 ô tô tải), 1 vụ do xe máy. Về thời điểm, 3 vụ xảy ra ban đêm, 1 vụ vào buổi sáng. Có 2 vụ do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện, 1 vụ do phương tiện không đảm bảo an toàn (mất phanh), 1 vụ do người điều khiển sử dụng rượu bia.

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng khiến 10 người tử vong vào rạng sáng 14.2

Mạnh Cường

Áp dụng ai giám sát phương tiện

Ban ATGT tỉnh Quảng Nam đề nghị Ủy ban ATGT quốc gia, Bộ Công an bổ sung quy định xử phạt đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng; quy định thời hạn thu hồi phù hiệu và thu hồi hoặc tước giấy phép có thời hạn đối với người điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình. Ngoài ra, đề xuất Cục Đường bộ VN nâng cấp phần mềm hệ thống thiết bị giám sát hành trình (hiện tiến độ cập nhật, tổng hợp trên phần mềm này thường có độ trễ nhất định).

Theo kết quả điều tra, cơ quan công an xác định, có nguyên nhân thuộc về ý thức người tham gia giao thông. Cụ thể, vụ tai nạn tại H.Quế Sơn (lúc 23 giờ 20 ngày 17.1, giữa 2 xe mô tô làm 3 người chết), lái xe có sử dụng rượu bia. Vụ tai nạn ở H.Núi Thành (lúc 3 giờ 41 ngày 14.2, giữa ô tô 16 chỗ BS 76B-006.60 và xe container BS 92H-004.33 làm 10 người chết, có cả tài xế), lái xe chạy vào đường cấm, không chú ý quan sát, chạy quá tốc độ, chở quá số người.

Thượng tá Hồ Song Ân, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, nhận xét Quảng Nam là trung độ của cả nước, các phương tiện bắc - nam khi đến đây thường rơi vào "khung giờ đen" (lúc rạng sáng) nên tài xế rất mệt mỏi, dễ xuất hiện tình trạng buồn ngủ, mất tập trung. Chưa kể, hiện trạng đường giao thông tại Quảng Nam, nhất là trên tuyến đường Hồ Chí Minh, có nhiều đèo dốc quanh co, khúc khuỷu; thời tiết mưa nhiều, xuất hiện sương mù dày đặc… Vì vậy, thượng tá Ân đề nghị T.Ư và các cơ quan chức năng quan tâm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, kết nối dữ liệu liên thông...

Đại diện Cục Đăng kiểm VN cho hay trong thời gian tới sẽ áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác đăng kiểm; thanh tra, kiểm tra, đăng ký online… để phục vụ người dân tốt hơn cũng như tăng cường thanh tra, giám sát. "Hiện có 281 trung tâm đăng kiểm trong cả nước, nếu cử người canh camera để giám sát thì không xuể", vị này nói.

Xây dựng chỉ thị mới về đảm bảo ATGT

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, cho rằng cần xem xét trách nhiệm trong từng vụ TNGT vừa xảy ra, như trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động vận tải hành khách, trách nhiệm Sở GTVT (nơi cấp giấy phép) và đơn vị giao thông vận tải… Theo ông Hùng, hằng ngày, Sở GTVT phải tổng hợp toàn bộ các vấn đề liên quan đến ATGT của phương tiện, đơn vị để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý…

"Sau khi các vụ TNGT nghiêm trọng này xảy ra, chúng tôi đã có báo cáo Thủ tướng, Thủ tướng cũng đã giao Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì xây dựng một chỉ thị mới về đảm bảo an toàn trong hoạt động GTVT. Chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Công an và xin ý kiến các địa phương để xây dựng chỉ thị. Trong chỉ thị, sẽ có những giải pháp hết sức cụ thể, có những việc sẽ triển khai ngay", ông Hùng nói.

Kết luận buổi làm việc, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, giao Sở GTVT tổng rà soát các phương tiện của tỉnh để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các phương tiện không đảm bảo quy định lưu thông; tăng cường kiểm tra camera hành trình để xử lý phương tiện vi phạm. Hoạt động của Thanh tra giao thông phải tăng cường hơn nữa, phối hợp với lực lượng CSGT, các địa phương trong tuần tra, xử lý vi phạm. Các địa phương rà soát lại các tồn tại, bất cập trong tổ chức giao thông trên địa bàn, nhất là hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, gờ giảm tốc...

Ông Thanh đề xuất cần quy định rõ hơn trách nhiệm của chủ phương tiện và lái xe. Nhất là khi khung giờ hay xảy ra tai nạn vào ban đêm, tờ mờ sáng. "Lái xe đường dài, ở những đoạn nguy hiểm, đèo dốc, quy định việc dừng nghỉ như thế nào, bao nhiêu tài xế… cần phải cụ thể hóa thêm. Tôi đề nghị cần phải ứng dụng hơn nữa khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin trong việc quản lý và xử lý các hành vi vi phạm", ông Thanh nói và cũng đề nghị T.Ư quan tâm bố trí kinh phí để mở rộng làn đường thô sơ trên QL1, vì Quảng Nam là trung độ của cả nước.