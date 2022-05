Nhiều địa phương dự kiến tăng mạnh học phí

Hà Nội dự kiến tăng gấp đôi học phí trường công

HĐND TP.Hà Nội vừa dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu học phí (HP) với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026, dự kiến trình tại kỳ họp thứ 5 khóa XVI.

Theo đó, mức HP với các trường chưa đảm bảo chi thường xuyên, HP vùng 1 (các quận nội thành và các phường thuộc TX.Sơn Tây) và vùng 2 (thị trấn thuộc các huyện) dự kiến là 300.000 đồng/tháng trong năm học 2022 - 2023. Hai vùng còn lại thấp hơn, dao động 100.000 - 200.000 đồng (vùng 3) và 50.000 - 100.000 đồng (vùng 4).

HP các cấp được đề xuất tăng khoảng gấp đôi năm ngoái, trừ bậc THPT vùng 1 và 2 có mức tăng từ 217.000 đồng (năm 2021) lên 300.000 đồng. Bậc tiểu học được miễn HP. Mức HP cao nhất là vùng 1, lần lượt tăng từ 300.000 đồng/năm với năm học 2022 - 2023 lên tới 540.000 đồng (cấp mầm non và tiểu học) và 650.000 đồng (cấp THCS và THPT) vào năm học 2025 - 2026.

Dự thảo cũng nêu rõ mức thu trên là căn cứ để thực hiện mức hỗ trợ tiền đóng HP cho học sinh (HS) tiểu học tư thục hoặc HS tư thục thuộc diện hưởng chính sách miễn, giảm HP theo quy định.

Trong trường hợp học trực tuyến, mức thu sẽ bằng 75% mức HP của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành. Quy định này không áp dụng với cấp mầm non bởi trẻ mầm non không học trực tuyến.

Với các trường công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, TP không đưa ra HP cụ thể mà chỉ quy định mức trần qua từng năm. Trong đó, cao nhất là mầm non và THPT với 3,2 triệu đồng/HS/tháng năm học 2022 - 2023 và lên 4 triệu vào năm 2025 - 2026.

HĐND TP.Hà Nội cũng ban hành dự thảo nghị quyết về mức trần HP với các trường công lập chất lượng cao trong năm học 2022 - 2023. Theo đó, toàn bộ mức trần HP của 4 cấp học không tăng so với năm 2021 - 2022. Tương tự, với các trường công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, hiệu trưởng các trường chất lượng cao quyết định HP phù hợp dựa trên mức trần này.

Năm ngoái, do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 đến đời sống người dân, Hà Nội không tăng học phí với trẻ mầm non và HS phổ thông so với năm học 2020 - 2021.

Gia Lai sẽ tăng mạnh; Bình Định, Phú Yên có kế hoạch tăng

Sở GD-ĐT Gia Lai đang gửi tờ trình lên UBND tỉnh để tiến hành các thủ tục liên quan trong việc quy định mức HP đối với các bậc học trên địa bàn tỉnh năm học 2022 - 2023. Theo đó, mức HP nếu được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua sẽ như sau: Đối với bậc học mầm non và THCS, mức HP sẽ từ 50.000 - 86.000 đồng/tháng, bậc THPT từ 100.000 - 133.000 đồng/tháng. Được biết mức HP thấp nhất hiện nay ở địa phương này là 15.000 đồng/tháng nên nếu thông qua, HP trong năm tới sẽ tăng rất cao.

Còn Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định cho biết đơn vị này đang xây dựng dự thảo nghị quyết về HP theo khung HP mới tại Nghị định 81/2021 của Chính phủ. Theo đó, dự kiến tỉnh Bình Định sẽ tăng HP đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn từ năm học 2022 - 2023. Dự kiến nghị quyết về mức HP mới sẽ được UBND tỉnh Bình Định trình HĐND tỉnh xem xét vào kỳ họp trong tháng 7 tới.

Tại Phú Yên, ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết Sở đang triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức HP đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn. Theo ông Lễ, mức HP năm học 2022 - 2023 đối với thành thị từ mầm non đến THPT đều là 300.000 đồng/tháng; nông thôn là 100.000 đồng/tháng cho bậc mầm non đến THCS, riêng THPT là 200.000 đồng/tháng; vùng dân tộc thiểu số và miền núi là 50.000 đồng/tháng từ bậc mầm non đến THCS, riêng THPT là 100.000 đồng/tháng. Theo ông Lễ, mức HP năm học 2022 - 2023 cao hơn so với hiện hành.

Kon Tum giữ nguyên học phí Tại Kon Tum, Sở GD-ĐT tỉnh này cho biết, trong năm học 2022 - 2023, mức HP đối với trẻ mầm non và HS phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên... trên địa bàn tỉnh được giữ nguyên. Cụ thể, cấp học mầm non và cấp học THPT thu 52.000 đồng/HS/tháng đối với vùng 1; 30.000 đồng/HS/tháng đối với vùng 2 và 25.000 đồng/HS/tháng đối với vùng 3. Cấp học THCS thu 40.000 đồng/HS/tháng đối với vùng 1; 23.000 đồng/HS/tháng đối với vùng 2; 19.000 đồng/HS/tháng đối với vùng 3. Trước đó, trong học kỳ 1 năm học 2021 - 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, HĐND tỉnh Kon Tum đã ra nghị quyết không thu HP đối với trẻ mầm non và HS phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đức Nhật