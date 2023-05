Nhiều điểm đến thắng lớn dịp lễ

Ngày 3.5, Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, dịp lễ năm nay lượng khách đến Nha Trang - Khánh Hòa có xu hướng tăng cao, chủ yếu tập trung vào 3 ngày 29.4, 30.4 và 1.5.

Tổng khách trong 5 ngày nghỉ lễ tính từ ngày 29.4 - 3.5 đạt trên 798.000 lượt, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 87,8%, tập trung tại các cơ sở lưu trú du lịch có quy mô từ 4 sao trở lên và tương đương.

Người dân, du khách đông nghịt trên bãi biển Nha Trang dịp nghỉ lễ THẾ QUANG

Trong đó, lượng khách lưu trú đạt 199.600 lượt, khách quốc tế 18.480 lượt, khách nội địa trên 181.000 lượt và khách tham quan đạt 598.500 lượt. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt trên 854 tỉ đồng.

Lượng du khách đổ về Nha Trang rất đông trong kỳ nghỉ lễ THẾ QUANG

Tương tự, tổng lượng khách đến Đà Nẵng đạt khoảng 321.600 lượt khách, tăng 26,6% so với năm 2022. Trong đó, khách nội địa ước đạt 286.800 lượt, tăng 16,3% so với năm 2022, khách quốc tế ước đạt 34.800 lượt, tăng 4,7 lần so với năm 2022.

Một số khu điểm đón được lượng khách lớn như Sun World Bà Nà Hills đón gần 65.000 lượt khách, tăng 50% so với năm 2022; danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 28.000 lượt khách, tăng gấp đôi so với năm 2022...

Dịp này, thành phố cũng đã đón chuyến tàu biển Azamara Quest cập cảng Tiên Sa với du khách từ Anh, Mỹ, Úc, Canada....

Các bãi biển Đà Nẵng đông vui vào những ngày lễ NGUYỄN TÚ

Quảng Ninh cũng đón lượng khách vượt dự kiến với khoảng 800.000 lượt. TP.Hạ Long, TP.Móng Cái là những địa phương dẫn đầu địa phương này về số lượng khách.Công suất phòng tại khách sạn 4 - 5 sao ước đạt 70%, các cơ sở lưu trú khác ước đạt 60%.

Tại một số địa phương, hàng loạt các chương trình văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn đã thu hút đông người dân và du khách. Như tại Vân Đồn, trong 5 ngày lễ đón khoảng 60.000 lượt khách, Uông Bí đón khoảng 60.000 lượt khách. Đặc biệt, tại TP Hạ Long, điểm nhấn là Carnaval Hạ Long 2023 tối ngày 1.5 đã thu hút hàng nghìn lượt du khách tham dự và trải nghiệm. Lượng khách đến Quảng Ninh như trên đã vượt dự kiến của ngành du lịch Quảng Ninh.

Đà Lạt cũng ghi tên mình vào danh sách các điểm đến "hot" năm nay với khoảng 120.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng (tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2022), khách qua lưu trú ước đạt 78.000 lượt (tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2022). Còn Sở VH-TT-DL Lâm Đồng thông tin, trong Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng lần thứ 2 năm 2023 và kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 (từ ngày 27.4 đến hết ngày 3.5), toàn tỉnh Lâm Đồng ước đón được 350.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.