Nhiều điểm nhấn trong mùa hè tình nguyện của thanh niên TP.HCM

Địa bàn trọng điểm của các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè TP.HCM năm nay là tại TP.HCM. Địa bàn tỉnh dự kiến tập trung tại 17 tỉnh khu vực Đông Nam bộ, Tây nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải Nam Trung bộ gồm: Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Bến Tre, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Tiền Giang, Long An, Kiên Giang, Hậu Giang, Phú Yên, Ninh Thuận. Địa bàn quốc tế là nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Địa bàn biển, đảo gồm: xã đảo Thạnh An (H.Cần Giờ, TP.HCM) và Huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận).